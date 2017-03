05/03/2017 -

"Estos encuentros son muy buenos para seguir formándonos. Ayuda en el encuentro con las familias; no sólo es una preparación presacramental, porque en lo cotidiano también catequizamos", dijo Lourdes de la parroquia Santo Cristo.

Y Mariel de Santísimo Sacramento dijo: "Desde los 13 años soy catequista y elijo serlo porque me gusta, me siento muy bien sirviendo. Amo la Iglesia y me hace feliz".