"Detrás de las dificultades, la vocación de catequista se funde en la certeza de Jesús resucitado"

Fotos CONVOCATORIA. Catequistas de todo la provincia se reúnen en el Colegio de las Hermanas Franciscanas.

05/03/2017 -

Con la presencia de más de 600 participantes dio inicio el Encuentro de Catequistas Santiagueños (Encasa) en el Colegio de las Hermanas Franciscanas. El mismo contó con la participación del obispo de Santiago del Estero, Mons. Vicente Bokalic, de sacerdotes, servidores del Seminario "Santiago, el Mayor", y del invitado especial, padre Alejandro Puiggari, de la Arquidiócesis de Buenos Aires, y rector del Instituto Superior de Catequesis de la Argentina.

A través de trabajos en equipo y charlas, que se desarrollaron durante todo el sábado y que concluirán este mediodía, catequistas de diversos rincones de la provincia, compartieron las experiencias de sus comunidades.

Mensaje

En diálogo con EL LIBERAL el padre Puiggari resaltó que "vivimos tiempos difíciles y al mismo tiempo de cambios, que no es lo mismo. Esto invita a buscar caminos nuevos, como lo propone el papa Francisco. Estoy gratamente sorprendido por la cantidad de catequistas, la diversidad de orígenes y edades. Esto muestra la vitalidad de una Iglesia que tiene una capacidad de capilaridad de llegar a los parajes, durante todo el año; y esto es un regalo de Dios".

En su mensaje a estos agentes pastorales, el sacerdote trató "de facilitar que descubrieran que detrás de tantas dificultades nuestra vocación de catequistas se funda en la certeza de la presencia de Jesús resucitado y que, además, nosotros podemos y debemos hacer presente a ese Dios; no debemos traicionar ese mensaje de esperanza, sino estar comprometidos buscando nuevos caminos. Para eso contamos con la fuerza del Espíritu Santo".

En relación con la necesidad de más catequistas, el padre Puiggari sostuvo que "hace falta que el catequista pueda implicar a quienes están participando de la catequesis o acercarse a un sacramento".

En su tercera visita a nuestra provincia, el sacerdote remarcó: "Cuando digo Santiago del Estero digo tres cosas: primero que todo santiagueño es orgulloso de serlo; en segundo lugar, toda la piedad popular, la profundidad en la experiencia de la cuna de la evangelización; y en tercer lugar, en Santiago se habla el mejor castellano del país por la capacidad de narrar que tienen. Esto es un don que ayuda a la Catequesis, que tiene que narrar a los otros las maravillas que hace el Señor".

Por último, Puiggari dijo un catequistas debe tener alegría, "porque si no puedes anunciar con tu vida la alegría de Jesús no sirves para catequista". En segundo lugar, debe tener "un corazón sencillo y cercano" y en tercer lugar "no creérsela". "El catequista es el primer discípulo, que invita a otros y dice ‘vengan, hemos encontrado al alguien que es Salvador, vamos juntos detrás de Él’", cerró.