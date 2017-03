Se viene una tarde de muchas definiciones

Fotos ENCUMBRADOS. Villa Unión y Central Argentino mandan en la Zona 9 y el Albo quiere asegurar el primer lugar.

05/03/2017 -

La disputa de la quinta fecha del Torneo Federal C pondrá mucho en juego esta tarde para los equipos santiagueños que buscan ser protagonistas.

Los partidos serán: 17, San Martín (Recreo) vs. Coinor (Frías), Sector El Alto (Las Termas) vs. Argentino (Las Termas), Juventud Unida (Quimilí) vs. Villa Unión y Atlético Salamanca (Monte Quemado) vs. Juventud Unida El Triángulo (Monte Quemado); 17.30, Lavalle (Catamarca) vs. La Costanera (Las Termas) e Independiente (Fernández) vs. Sportivo Dora (Colonia Dora); 18, Instituto Tráfico (Frías) vs. Obrero (Recreo), Talleres GB (Añatuya) vs. Estudiantes y Central Argentino vs. Talleres (Q).

Por ahora, el único clasificado es Central Argentino, que lidera la Zona 9 con 10 puntos. Pero esta tarde, desde las 18 y en el Osvaldo Juárez, buscará ante Talleres (3) una victoria que le asegure el primer puesto, lo cual significará saltear una fase de play off.

Los primeros de cada zona (10) se clasifican directamente al segundo play off (octavos de final), mientras que los segundos de cada zona, más los dos mejores terceros de las zonas de 4 equipos (total de 12) pasarán al primer play off.

De allí la importancia de este choque para el equipo que dirige Jorge Valoy, que realizará dos cambios con respecto al que igualó sin goles en su visita a Villa Unión. Rodrigo Cervetti volverá a atajar y también retorna el goleador José Argañaraz. Saldrán Correa y Goitea, respectivamente.

En tanto, al visitante no le queda otra que ganar para seguir con vida.

Por la misma zona, Villa Unión (7) visitará a Juventud Unida (3), en busca del punto que le asegure su boleto a la siguiente instancia. El local está obligado a ganar para seguir con chances de meterse en la próxima fase, por lo que se espera un cotejo abierto.

La zona 8 está al rojo vivo y el partido más importante se jugará en Añatuya, entre el escolta Talleres (7) y el tercero Estudiantes (5). Un triunfo del local le significaría la clasificación y la consecuente eliminación de "Estuky", obligado a ganar para depender de sí mismo en la última fecha.

En tanto, Independiente (10) buscará la victoria para asegurar la clasificación y el primer lugar ante el eliminado Sportivo Dora (0).

En la 3, San Martín (8) y Coinor (7) se medirán con el premio de la clasificación para el ganador. Tráfico (5), necesita vencer a Obrero (1) y esperar la última fecha. En la 4, el líder La Costanera (8) irá por la clasificación ante Lavalle (2); mientras que Sector El Alto necesita al menos un punto ante Argentino (3), que ya no tiene margen de error. Y en la 10, Salamanca (6) irá por la clasificación y el uno ante Juventud (3), que si gana deja la zona en llamas.