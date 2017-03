Se completa la fecha del Torneo Apertura 2017

05/03/2017 -

En la jornada de hoy se seguirán jugando los partidos correspondientes al Campeonato Apertura 2017 ‘Nissan Car NOA’ que hace disputar la Federación Santiagueña de Hockey.

Este es el programa completo.

En Lawn Tennis: a las 8, Green Sun vs. Mishquilas (M); 9, C. Córdoba vs. Lugus (M); 10, SEHC vs. Lugus B (I); 15.30, Central Córdoba vs. C. Docente (1C); 17, Lugus vs. Estrella Roja (1C); 18.30, Estrella Roja vs. Lawn Tennis B (I).

En Old Lions: a las 8/, Old Lions vs. Mishqui Mayu (M); 9, C. Docente vs. Los Dorados (M); 10, Unse Hockey vs. Sec Azul (I); 15.30, Old Lions vs. SEHC (1C); 17, Mishqui Mayu vs. Unión y Juventud (1C) y 18.30, Old Lions RC vs. Santiago Lawn Tennis C (I).