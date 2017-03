El arsenal del "Rengo" Almeira: dos escopetas, cuatro armas cortas y seis granadas de mano

Fotos AMANECER VIOLENTO. La Policía recoge las armas y las balas secuestradas al "Rengo", después de las 4 de la madrugada.

05/03/2017 -

¡"Váyanse, porque voy a matar a todos aquí. Haré volar toda la cuadra!".

Gabriel "El Rengo" Almeira protagonizó 14 horas de locura, al atrincherarse en su casa de Solís 1548, Bº Reconquista, armado con dos escopetas y cuatro armas cortas y seis granadas de mano. Aterradas, a su lado, permanecieron sentadas en el piso, su abuelita enferma y una hermana de 18 años.

La odisea comenzó el viernes temprano. Su madre, Adita Almeira, se presentó en la Seccional Tercera, de calle Juncal.

Dolor de madre

"Muy a pesar mío, vengo a denunciar a mi hijo. Me apoyó una Itaka en la cabeza y me advirtió que me mataría sin pestañear", denunció la mujer.

Rápido, el fiscal Ramón Alfonzo ordenó la aprehensión del sujeto, ligado al submundo de las drogas desde hace varios años y confeso adicto, según afirmaciones de su madre.

También la Justicia recibió la exposición de un hermano de la víctima. El tío del "El Rengo" habría afirmado que minutos antes "también me amenazó con un arma. Estaba enojado por un problema con una gorra y una visera", habría explicado a los policías.

"Derrapó" mal

En realidad, los desacoples emocionales-

psicológicos del "Rengo" se acentuaron tres semanas atrás, al atacar a su madre, sin justificativo alguno, por más alocado que suene.

Y no hubo modo de evitar que "derrapara", hasta que este viernes le pegó mal la droga y las pastillas consumidas, de acuerdo con la investigación.

Durante las 14 horas de tensión, advertía: "Voy a matar a todos; haré volar la cuadra y también me pegaré un tiro", gritaba.

Alfonzo y los peso pesados de la policía implementaron el protoco de situación en riesgo.

Igual, "El Rengo" no escuchaba nada. Fácilmente hizo 50 disparos, lo cual mantenía a raya a las fuerzas del Usar y equipos especiales de la policía para evitar que alguien saliera herido, sobre todo pensando en los vecinos. Cuando se logró rescatar a la abuela y a la hermana adolescente, "El Rengo" quedó desguarnecido. Lo demás fue un proceso de desgaste. Se lo terminó convenciendo y fue detenido sin lamentar males mayores.