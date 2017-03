Laurita Fernández no descarta una boda con Fede Bal

05/03/2017 -

La historia de Laurita Fernández (26) y Federico Bal (27) sigue sumando capítulos día a día. Que sí, que no, que salen, que no salen, que se ven solos, en grupo... Sus fans sueñan con la confirmación del romance y los curiosos no paran de preguntar sobre el rumbo de la parejita. Sin esquivar casi ninguna pregunta, la bailarina habló de todo en #UnaTardeCon, el programa en Facebook Live, con la conducción de Mica Levitt.

En la sección #HacemeCaritas, donde el entrevistado tiene que responder preguntas con emojis (para luego desarrollar), una de las consultas fue qué carita había puesto Laurita cuando el lunes pasado estaba cenando con Fede (Bal) y vio que en el mismo lugar estaba el otro Fede (Hoppe), según un rumor que recorrió todo Carlos Paz. Sin embargo, la campeona del Bailando 2015 aprovechó para hacer una aclaración: "No fue así. Estábamos en diferentes restaurantes. Hoppe estaba en un restaurante y nosotros estábamos en uno que está al lado... que en realidad es más un bar. Y aparte no fue cena íntima, éramos 15 personas, porque yo estaba con una amiga que tenía amigos y que estaban y Fede tenía como 8 amigos. Entonces hicimos una gran mesa larga y nos fuimos a ese bar, más que nada porque sabíamos que no iba a ir gente de otros elencos e íbamos a estar todos más tranquilos. Todos los demás, los de los elencos y las obras se fueron al restaurante de al lado. La verdad es que no me lo crucé a Fede Hoppe. Y si me lo hubiese cruzado, lo hubiera saludado. Cruzármelo estando sola con Fede (Bal) sería ya mucha mala suerte...", destacó.

Luego Laurita volvió a decir que la pasó muy bien en su primera salida a solas con Bal, aunque aclaró que "Fede no es un "amigo con derecho a roce". "Lo que a mí me pasa con él y a él conmigo es que no estaríamos como si fuera un ‘toco y me voy’, porque de verdad es tan importante en mi vida y significa tantas cosas lindas y momentos lindos, que no sería un hombre así al pasar por arriba. Por eso lo hablamos tanto y probamos de salir, y vamos de a poco. No soy Susanita, pero tampoco conozco a varios a la vez. Igualmente tampoco es que empecé a salir. Fuimos a comer y lo fui a ver al teatro. Ahora cuando venga a Capital veremos. Por ahí viene y se corta todo o nos terminamos casando. Uno nunca sabe qué te pasa en la vida".