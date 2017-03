Alfano quiere volver al Bailando y Wanda calienta motores

05/03/2017 -

Luego de un glorioso regreso al teatro durante la tempora de verano en Carlos Paz con la obra "Los Corrupteli", Graciela Alfano habló de sus ganas de volver a la tele y expresó que "si tuviera que estar en el Bailando, me encantaría estar allí, estoy en un muy buen momento de mi vida, siempre es una gran alegría trabajar con todos los que están ahí, porque los que están ahí tienen muchas ganas de estarlo".

"A mí me gusta generar contenido, no tiene que ver solamente con mirar cómo se baila, tiene que ver con el timing televisivo, y sin humildad creo que he sido uno de los mejores jurados. Me encantaría estar, me encantaría trabajar con ellos (por el Chato Prada, Hoppe y Tinelli)", subrayó.

Al referirse a sus colegas, la rubia sostuvo que "Moria es la más funcional del show, funciona muy bien conmigo, tenemos una larga data de conocimientos, chistes entre personas que tienen más confianza y estamos más establecidas y que no tienen miedo de que te tumben, cuando es así, podés jugar con un límite mucho mayor", indicó en diálogo con Moskita Muerta y Nilda Sarli, y agregó: "Creo que Nacha sabe como nadie de comedia musical, y yo tengo más manejo del contenido y los movimientos televisivos, todos somos grandes nombres. Y los periodistas (por Ángel De Brito y Polino) tienen como otro rol en el jurado".

Vale recordar que "Pampita" y Soledad Silveyra aún no están confirmadas como parte del jurado del Bailando.

Wanda, ¿regresa al Bailando?

Hace tiempo que Wanda Nara viene entrenando de forma asidua. En octubre dio a luz a Isabella, su quinto hijo, el segundo de Mauro Icardi. Al principio el objetivo era recuperar su figura -en el gimnasio subía fotos y videos muy sexies a las redes sociales-, sin embargo el tiempo empezó a indicar que se debía a otra cosa.

Este jueves 2 de marzo posteó una grabación en su cuenta de Instagram que comenzó a aclararlo todo. Bailando "bachata sensual" al sonido de Romeo Santos con un profesor que la guiaba, la rubia compartió un fragmento de la primera clase que tomó. ¿Volverá entonces a Argentina para sumarse al Bailando?

Su paso por el ciclo de Marcelo Tinelli no tuvo la suerte que quizás hubiera querido. En 2007 participó de Patinando por un sueño y las caídas en el hielo fueron recurrentes. Cuatro años después volvió a la pista -esta vez de baile- pero a los dos meses debió abandonarlo. Estaba embarazada de Constantino, su segundo hijo, y Maxi López la esperaba en Catania.

Pero claro, el 2017 encuentra a Wanda en nuevo presente. Sus chicos están más grandes y con Mauro Icardi a su lado. Cuando posteó el video en las redes, todos intuyeron que no sólo era un hobby.

Los comentarios no tardaron en llegar y la mayoría fue optimista y condescendiente. "Qué genial", "¡Me encantan esos movimientos! Hermoso" y "Preciosa" fueron algunas de las palabras que sus fans le dejaron bajo el video. Apoyo popular tiene, sólo falta que ella lo confirme.