Rod Stewart imitó una decapitación y debió disculparse por la desagradable broma

05/03/2017 -

Rod Stewart debió realizar un humillante pedido de disculpas luego de protagonizar un video en el cual "decapitaba" a un amigo al estilo Estado Islámico (Isis, por sus siglas en inglés) en pleno desierto de Abu Dhabi.

La grabación fue publicada por su esposa Penny Lancaster, quien lo acompañó durante sus días en ese lujoso país islámico. En un paseo por las interminables dunas, Stewart le pide a uno de los amigos que estaban con él que se arrodille. En ese momento, como si fuera el siniestro Jihadi John, lo "decapita", riéndose a carcajadas.

"Es comprensible que esto haya sido malinterpretado y envío mi más profundas disculpas a aquellos que se sintieron ofendidos", señaló en un comunicado el artista luego de que las críticas lo llamaran "estúpido", "ofensivo" y "enfermizo".

Incluso, Stewart intentó explicar que se trató de una ejecución del estilo "Game of Thrones" y no de Isis. Sin embargo, el contexto en el que había sido realizado no dejaba lugar a dudas.

El video generó disgusto en el Reino Unido, donde el terrorista ultraislámico Jihadi John ha ejecutado de manera sanguinaria a los británicos David Haines y Alan Henning en 2014.