En la Semana Mundial del Glaucoma realizarán controles gratuitos

En casi dos centenares de hospitales, clínicas y centros médicos públicos y privados de todo el país realizarán controles oculares gratuitos en el marco de la Semana Mundial del Glaucoma, una enfermedad que afecta a millones de personas en todo el mundo y ya dejó ciegas a más de ocho millones. La movida sanitaria tendrá lugar el viernes 17 de marzo, e invitan a los santiagueños a unirse a esta convocatoria y hacer uso de los servicios gratuitos ya que la provincia se adherirá a la propuesta nacional para esa fecha. En Santiago, los controles gratuitos se realizarán en varios centros de salud públicos y privados, los que se darán a conocer en los próximos días, ya que se encuentran definiendo los puntos de concentración para brindar el servicio gratuito.

En estos casos, generalmente se practican controles de presión intraocular y exámenes de la papila del nervio óptico, los cuales serán gratuitos y la atención se hará por orden de llegada. El resultado es inmediato y se derivará al paciente en caso de detectarse alteraciones.

"El glaucoma es una enfermedad progresiva de los ojos que puede causar ceguera si no es tratada a tiempo. Es una patología peligrosa porque generalmente no presenta síntomas en sus inicios y todavía no tiene cura, sin embargo su progresión puede detenerse si se detecta a tiempo", afirman los expertos.

Finalmente es importante señalar que la Campaña Nacional de Detección de Glaucoma que organiza el Consejo Argentino de Oftalmología desde 1997, es una iniciativa en conjunto con la Asociación Argentina de Glaucoma y la Fundación para la Investigación del Glaucoma.