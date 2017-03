Con un gol de Tevez, el Shanghai gana 2 a 0

Fotos Carlitos Tevez con la camiseta del Shanghai

Hoy 09:13 -

La Superliga de China ofrece un plato fuerte este domingo: el primer partido oficial en el torneo de Carlos Tevez, desde las 8.30, con televisación de Fox Sports, ante el Jiangsu Suning.

El Apache, que ya debutó con el Shanghai Shenhua por la Champions League de Asia y quedó eliminado ante el Brisbane Roar de Australia, se convirtió en el jugador mejor pago del mundo por los 40 millones de dólares que cobrará por cada temporada.

La de Tevez no será la única cara conocida del encuentro. En su equipo también juegan el ex Racing Giovanni Moreno y el ex Boca Fredy Guarín. Mientras que en el rival se encuentra Roger Martínez.

La Superliga ya arrancó este viernes con el 1-1 de GhizhouHengfeng Zhicheng y Liaoning Wogin. El favorito al título es el último campeón, el Guangzhou Evergrande de Luiz Felipe Scolari. El Apache y sus amigos intentarán bajar a Felipao.