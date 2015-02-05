CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 6 de Marzo de 2017
A LAS 22.45 ADDA, AMAR DESPUÉS DE AMAR
Por El Liberal
Hoy 20:25 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 PAUSA EN FAMILIA
08.35 NICK JR.
09.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)
12.30 TELEFÉ NOTICIAS
13.00 NOTICIERO 7 - 1RA. EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 JOSUÉ. ESTO PASÓ EN EL CAPÍTULO ANTERIOR
15.30 EL SECRETO DE FERIHA
16.30 EL REGRESO DE LUCAS
17.30 CORTÁ POR LOZANO
18.30 CASO CERRADO
20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN CENTRAL
21.15 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 ADDA, AMAR DESPUÉS DE AMAR
23.45 DESPEDIDA DE SOLTEROS
00.45 DIARIO DE MEDIANOCHE
01.15 UPLAY
AMÉRICA
09.30 DESAYUNO
12.00 TE CUENTO AL MEDIODÍA
13.30 INTRUSOS
16.30 INFAMA
18.45 AMÉRICA NOTICIAS
20.45 INTRATABLE
CANAL 9
15.00 AMORES CON TRAMPA
18.00 ROSA DE GUADALUPE
19.00 TELENUEVE
20.30 BENDITA
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
17.00 MONGOLIA SALVAJE
18.00 A CONFIRMAR
19.00 MARATÓN 2017
20.00 TV PÚBLICA NOTICIAS
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
17.00 CUESTIÓN DE PESO
18.30 A TODO O NADA - LAS PUERTAS
20.00 TELENOCHE
21.30 A TODO O NADA - ESPEICAL PERROS
22.30 QUIERO VIVIR A TU LADO
CANAL 14
12.00 EN ARMONÍA
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 LA RUTA DEL DOCUMENTALISTA
14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN
15.00 BÁSQUET POR EL 14: INDEPENDIENTE VS. OBRAS (TNA)
17.00 ESTUDIO ABIERTO
17.30 CIRCUITO ARGENTINA
18.00 VA DE NUEVO
18.30 TICKET AL SHOW
19.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA
20.00 BÁSQUET POR EL 14: VILLA MERCEDES VS. HERRERA (FEM.)
21.30 NOTICIERO 7 (R) 2ª EDICIÓN
22.30 PUNTO LÍMITE
23.30 ESCUELA DE LEVANTE
CANAL 4
13.30 EN PLENITUD
14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF
14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA
15.00 EN BOCA DE TODOS
15.30 CINE EXPRESS
17.00 SEGURIDAD VIAL
19.00 CENTRAL CÓRDOBA
21.00 NOTI EXPRESS
PELÍCULAS
CINEMAX
09.05 ESCULTURAS DE HIELO PARA LAS FIESTAS
10.51 ESPECIAL FESTIVAL DE CINE DE SAN SEBASTIÁN 2016
11.22 LA LEYENDA DEL DRAGÓN
13.11 MONSTERS, INC.
15.02 MAD MAX III. MÁS ALLÁ DE LA CÚPULA DEL TRUENO
17.07 PARQUE JURÁSICO III
18.58 EL MUNDO PERDIDO. JURASSIC PARK
21.26 PARQUE JURÁSICO
TCM
08.15 LOS MUPPETS EN EL ESPACIO
09.40 EL SANTO
11.55 EL LUCHADOR
18.30 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
19.30 ALF (TEMPORADA 3)
21.00 RESIDENT EVIL. EL HUÉSPED MALDITO
23.00 LA PANTERA ROSA
23.30 MI NOMBRE ES SAM
TNT
08.53 EL KARATE KID. PARTE 3
10.50 TOY STORY 2
12.29 HITCH. ESPECIALISTA EN SEDUCCIÓN
14.32 ¡SÍ SEÑOR!
16.23 RATATOUILLE
18.17 DOS LOCOS EN PATRULLA
20.01 JACK, EL CAZAGIGANTES
22.00 HUGO CHÁVEZ, EL COMANDANTE
22.55 EL SUEÑO DE WALT
01.05 HUGO CHÁVEZ, EL COMANDANTE
SPACE
08.54 EL SEXTO DÍA
11.06 DOS POLICÍAS REBELDES
13.17 UNA FAMILIA PELIGROSA
15.12 GHOST RIDER. ESPÍRITU DE VENGANZA
16.53 BATMAN INICIA
19.27 IRON MAN 3
22.00 BATMAN. EL CABALLERO DE LA NOCHE ASCIENDE
CINECANAL
09.00 KIDS FLIX
09.10 EL VIAJE MÁS LARGO
11.20 LAS AVENTURAS DE NAVIDAD DE BEETHOVEN
12.55 EL DÍA QUE LA TIERRA SE DETUVO
14.45 RESCATE EN EL TIEMPO
16.35 LA FUENTE DE LA VIDA
18.15 VIDA BANDIDA
20.25 MISIÓN BABILONIA
22.00 EL ÚLTIMO CAZADOR DE BRUJAS
23.45 ARMADOS Y PELIGROSOS
SONY
09.00 LAS REGLAS DEL JUEGO
10.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
10.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
11.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
11.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
12.00 LOBO ADOLESCENTE
13.00 LOBO ADOLESCENTE
14.00 RECUPERANDO EL CAMINO
15.00 THE VOICE
17.00 LOS ÁNGELES DE CHARLIE
19.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
19.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
20.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY
21.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY
22.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY
A DÓNDE IR
CINE RENZI
(BESARES 151, LA BANDA)
+A LAS 20.30, SE PROYECTARÁ “BAILARINA” (TÍTULO ORIGINAL BALLERINA), UNA PELÍCULA DE ANIMACIÓN PARA TODA LA FAMILIA.
+ A LAS 22.30, “DECIME QUE SE SIENTE”.
COSTA MADERO
(PARQUE AGUIRRE)
+MIÉRCOLES 8, EN EL CICLO LUNAR SE PRESENTARÁ MARCELO TOLEDO, EN RECITAL.
CENTRO CULTURAL DEL BICENTENARIO
(PELLEGRINI 149)
+JUEVES 9, “MUJERES EN LA HUELLA”, SOLES Y LUNAS, ANDREA LEGNAME, ISABEL NEIROT, VERÓNICA SARDAÑA, LUCÍA SARMIENTO, CLAUDIA TORRES, Y ADRIANA MEDIAN.
BELLAS ALAS
(AVDA. BELGRANO (S) 1807)
+VIERNES 10, JARANA NEGRA, MÚSICA AFROLATINA CON CECILIA ESCOBAR, MARIO PALAVECINO, MATÍAS QUIÑÓNEZ, ENZO ROJAS, LAURA ROJAS, BELÉN SPLANGUÑO Y GONZALO LARES.
DESAFINADOS BAR
(URQUIZA 267)
+JUEVES 16, A LAS 22.30, MARIANA BARAJ & FERNANDO BARRIENTOS, CANTAN A VIOLETA PARRA & GUSTAVO “CUCHI” LEGUIZAMÓN.
CINES
SUNSTAR
MONSTER TRUCKS (3D):
ANIMACIÓN, (ATP)
06/02 - 08/03-16:20 (Cast)
FRAGMENTADO 2D
SUSPENSO (16 años)
HOY AL 08/03 19:15 (Cast) 22:35 (Subt)
LOGAN (2D):
AVENTURA, ACCIÓN (+16 años) 06/03 - 08/03 16:45 (Cast) 19:20 (Subt) 22:30 (Subt)
LA LLAMADA 3 2D
TERROR. (13 años)
HOY AL 08/03 22:40 (Subt)
EL ESPACIO ENTRE NOSOTROS (2D):
CIENCIA FICCIÓN. (+13 años)
HOY AL 08/03 19:00 (Cast)
LEGO BATMAN LA PELÍCULA (2D):
ANIMACIÓN, (ATP)
HOY AL08/03-16:50 (Cast)
MOISÉS Y LOS 10 MANDAMIENTOS (2D):
DRAMA. (+ 13 años)
06/02 - 08/03-17:00 (Cast) 19:40 (Cast)
TRAINSPOTTING (2D):
POLICIAL, COMEDIA (+ 16 AÑOS)
HOY AL 08/03 22:40 (Subt)
MOANA (2D):
ANIMACIÓN, (ATP)
HOY AL 08/03-17:00 (Cast)
CINCUENTA SOMBRAS MÁS OSCURAS (2D):
ROMANCE , DRAMA (+ 13 AÑOS)
HOY AL 08/03- 19:20 (Subt) 22:20 (Subt)
HÍPER LIBERTAD
MOANA, UN MAR DE AVENTURAS 2D ATP
CASTELLANO 18:40 - (TODOS LOS DÍAS)
FRAGMENTADO 2D APTA 16 AÑOS
CASTELLANO 23:10 - (TODOS LOS DÍAS)
MONSTER TRUCKS 2D ATP
CATELLANO 20:40- (TODOS LOS DÍAS)
LA LLAMADA 3 2D ATPA 13 CON RESERVA
CASTELLANO 21:00- (TODOS LOS DÍAS)
TRAINSPOTTING 2 2D APTA 16 AÑOS ESTRENO
SUBTITULADA 23:20 (TODOS LOS DÍAS)
LOGAN 2D ATPA 16 AÑOS ESTRENO
CASTELLANO 17:40- 20:30- (TODOS LOS DÍAS)
SUBTITULADA 23:05 (TODOS LOS DÍAS)
MOISÉS Y LOS 10 MANDAMIENOS 2D ATP
18:00 (TODOS LOS DÍAS)