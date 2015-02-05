CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 6 de Marzo de 2017

A LAS 22.45 ADDA, AMAR DESPUÉS DE AMAR

Hoy 20:25 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 PAUSA EN FAMILIA

08.35 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)

12.30 TELEFÉ NOTICIAS

13.00 NOTICIERO 7 - 1RA. EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 JOSUÉ. ESTO PASÓ EN EL CAPÍTULO ANTERIOR

15.30 EL SECRETO DE FERIHA

16.30 EL REGRESO DE LUCAS

17.30 CORTÁ POR LOZANO

18.30 CASO CERRADO

20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN CENTRAL

21.15 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 ADDA, AMAR DESPUÉS DE AMAR

23.45 DESPEDIDA DE SOLTEROS

00.45 DIARIO DE MEDIANOCHE

01.15 UPLAY

AMÉRICA

09.30 DESAYUNO

12.00 TE CUENTO AL MEDIODÍA

13.30 INTRUSOS

16.30 INFAMA

18.45 AMÉRICA NOTICIAS

20.45 INTRATABLE

CANAL 9

15.00 AMORES CON TRAMPA

18.00 ROSA DE GUADALUPE

19.00 TELENUEVE

20.30 BENDITA

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

17.00 MONGOLIA SALVAJE

18.00 A CONFIRMAR

19.00 MARATÓN 2017

20.00 TV PÚBLICA NOTICIAS

 EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

17.00 CUESTIÓN DE PESO

18.30 A TODO O NADA - LAS PUERTAS

20.00 TELENOCHE

21.30 A TODO O NADA - ESPEICAL PERROS

22.30 QUIERO VIVIR A TU LADO

 


CANAL 14 

12.00 EN ARMONÍA

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 LA RUTA DEL DOCUMENTALISTA

14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN

15.00 BÁSQUET POR EL 14: INDEPENDIENTE VS. OBRAS (TNA)

17.00 ESTUDIO ABIERTO

17.30 CIRCUITO ARGENTINA

18.00 VA DE NUEVO

18.30 TICKET AL SHOW

19.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA

20.00 BÁSQUET POR EL 14: VILLA MERCEDES VS. HERRERA (FEM.)

21.30 NOTICIERO 7 (R) 2ª EDICIÓN

22.30 PUNTO LÍMITE

23.30 ESCUELA DE LEVANTE

CANAL 4

13.30 EN PLENITUD

14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

15.00 EN BOCA DE TODOS

15.30 CINE EXPRESS

17.00 SEGURIDAD VIAL

19.00 CENTRAL CÓRDOBA

21.00 NOTI EXPRESS

PELÍCULAS

CINEMAX

09.05 ESCULTURAS DE HIELO PARA LAS FIESTAS

10.51 ESPECIAL FESTIVAL DE CINE DE SAN SEBASTIÁN 2016

11.22 LA LEYENDA DEL DRAGÓN

13.11 MONSTERS, INC.

15.02 MAD MAX III. MÁS ALLÁ DE LA CÚPULA DEL TRUENO

17.07 PARQUE JURÁSICO III

18.58 EL MUNDO PERDIDO. JURASSIC PARK

21.26 PARQUE JURÁSICO

TCM

08.15 LOS MUPPETS EN EL ESPACIO

09.40 EL SANTO

11.55 EL LUCHADOR

18.30 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

19.30 ALF (TEMPORADA 3)

21.00 RESIDENT EVIL. EL HUÉSPED MALDITO

23.00 LA PANTERA ROSA

23.30 MI NOMBRE ES SAM


TNT

08.53 EL KARATE KID. PARTE 3

10.50 TOY STORY 2

12.29 HITCH. ESPECIALISTA EN SEDUCCIÓN

14.32 ¡SÍ SEÑOR!

16.23 RATATOUILLE

18.17 DOS LOCOS EN PATRULLA

20.01 JACK, EL CAZAGIGANTES

22.00 HUGO CHÁVEZ, EL COMANDANTE

22.55 EL SUEÑO DE WALT

01.05 HUGO CHÁVEZ, EL COMANDANTE


SPACE

08.54 EL SEXTO DÍA

11.06 DOS POLICÍAS REBELDES

13.17 UNA FAMILIA PELIGROSA

15.12 GHOST RIDER. ESPÍRITU DE VENGANZA

16.53 BATMAN INICIA

19.27 IRON MAN 3

22.00 BATMAN. EL CABALLERO DE LA NOCHE ASCIENDE


CINECANAL

09.00 KIDS FLIX

09.10 EL VIAJE MÁS LARGO

11.20 LAS AVENTURAS DE NAVIDAD DE BEETHOVEN

12.55 EL DÍA QUE LA TIERRA SE DETUVO

14.45 RESCATE EN EL TIEMPO

16.35 LA FUENTE DE LA VIDA

18.15 VIDA BANDIDA

20.25 MISIÓN BABILONIA

22.00 EL ÚLTIMO CAZADOR DE BRUJAS

23.45 ARMADOS Y PELIGROSOS


SONY

09.00 LAS REGLAS DEL JUEGO

10.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

10.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

11.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

11.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

12.00 LOBO ADOLESCENTE

13.00 LOBO ADOLESCENTE

14.00 RECUPERANDO EL CAMINO

15.00 THE VOICE

17.00 LOS ÁNGELES DE CHARLIE

19.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

19.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

20.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY

21.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY

22.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY

A DÓNDE IR

CINE RENZI

(BESARES 151, LA BANDA)

+A LAS 20.30, SE PROYECTARÁ “BAILARINA” (TÍTULO ORIGINAL BALLERINA), UNA PELÍCULA DE ANIMACIÓN PARA TODA LA FAMILIA.

+ A LAS 22.30, “DECIME QUE SE SIENTE”.

COSTA MADERO

(PARQUE AGUIRRE)

+MIÉRCOLES 8, EN EL CICLO LUNAR SE PRESENTARÁ MARCELO TOLEDO, EN RECITAL.

CENTRO CULTURAL DEL BICENTENARIO

(PELLEGRINI 149)

+JUEVES 9, “MUJERES EN LA HUELLA”, SOLES Y LUNAS, ANDREA LEGNAME, ISABEL NEIROT, VERÓNICA SARDAÑA, LUCÍA SARMIENTO, CLAUDIA TORRES, Y ADRIANA MEDIAN.

BELLAS ALAS

(AVDA. BELGRANO (S) 1807)

+VIERNES 10, JARANA NEGRA, MÚSICA AFROLATINA CON CECILIA ESCOBAR, MARIO PALAVECINO, MATÍAS QUIÑÓNEZ, ENZO ROJAS, LAURA ROJAS, BELÉN SPLANGUÑO Y GONZALO LARES.

DESAFINADOS BAR

(URQUIZA 267)

+JUEVES 16, A LAS 22.30, MARIANA BARAJ & FERNANDO BARRIENTOS, CANTAN A VIOLETA PARRA & GUSTAVO “CUCHI” LEGUIZAMÓN.

CINES


SUNSTAR

MONSTER TRUCKS (3D):

ANIMACIÓN, (ATP)

06/02 - 08/03-16:20 (Cast)

FRAGMENTADO 2D

SUSPENSO (16 años)

HOY AL 08/03 19:15 (Cast) 22:35 (Subt)

LOGAN (2D):

AVENTURA, ACCIÓN (+16 años) 06/03 - 08/03 16:45 (Cast) 19:20 (Subt) 22:30 (Subt)

LA LLAMADA 3 2D

TERROR. (13 años)

HOY AL 08/03 22:40 (Subt)

EL ESPACIO ENTRE NOSOTROS (2D):

CIENCIA FICCIÓN. (+13 años)

HOY AL 08/03 19:00 (Cast)

LEGO BATMAN LA PELÍCULA (2D):

ANIMACIÓN, (ATP)

HOY AL08/03-16:50 (Cast)

MOISÉS Y LOS 10 MANDAMIENTOS (2D):

DRAMA. (+ 13 años)

06/02 - 08/03-17:00 (Cast) 19:40 (Cast)

TRAINSPOTTING (2D):

POLICIAL, COMEDIA (+ 16 AÑOS)

HOY AL 08/03 22:40 (Subt)

MOANA (2D):

ANIMACIÓN, (ATP)

HOY AL 08/03-17:00 (Cast)

CINCUENTA SOMBRAS MÁS OSCURAS (2D):

ROMANCE , DRAMA (+ 13 AÑOS)

HOY AL 08/03- 19:20 (Subt) 22:20 (Subt)

HÍPER LIBERTAD

MOANA, UN MAR DE AVENTURAS 2D ATP

CASTELLANO 18:40 - (TODOS LOS DÍAS)

FRAGMENTADO 2D APTA 16 AÑOS

CASTELLANO 23:10 - (TODOS LOS DÍAS)

MONSTER TRUCKS 2D ATP

CATELLANO 20:40- (TODOS LOS DÍAS)

LA LLAMADA 3 2D ATPA 13 CON RESERVA

CASTELLANO 21:00- (TODOS LOS DÍAS)

TRAINSPOTTING 2 2D APTA 16 AÑOS ESTRENO

SUBTITULADA 23:20 (TODOS LOS DÍAS)

LOGAN 2D ATPA 16 AÑOS ESTRENO

CASTELLANO 17:40- 20:30- (TODOS LOS DÍAS)

SUBTITULADA 23:05 (TODOS LOS DÍAS)

MOISÉS Y LOS 10 MANDAMIENOS 2D ATP

18:00 (TODOS LOS DÍAS)

 
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