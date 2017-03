Don Osvaldo y Mágico del Alba, los mejores en el turf

Fotos VELOZ. En una jornada histórica, Javier Mena condujo al éxito en el Clásico Apertura a Mágico del Alba.

06/03/2017 -

Como no ocurría desde la inauguración en 1975, el Hipódromo 27 de Abril se vistió de fiesta con récord de asistencia, de apuestas y de un gran espectaculo de carreras, en donde Mágico del Alba se adueñó del Clásico Apertura en el tiro de los 1000 metros, y en el mano a mano de la temporada ganó Don Osvaldo.

1ª carrera, Día de la Vida Silvestre (500 m): 1) Lorenzo Key; 2) Nikki Lauda; 3) Demisec; 4) Prince Of Partia.

2ª carrera, Juana Azurduy (400): 1) Salvaje Mía; 2) Esperanza Shine; 3) Ghitan; 4) Brumática; 5) Royal Best. 3ª carrera, Día de los Hermanos (280): 1) Mustafá; 2) El Sirio; 3) Tabernero; 4) Traicionera; 5) Bustar; 6) Don José.

4ª carrera, Día de los Hermanos (400): 1) Basilisco; 2) Alileo Cap; 3) Wad Glory; 4) Tumbador; 5) Ala; 6) Salada.

5ª carrera, Día del Escultor (500): 1) Corcel Romano; 2) Sócrates Halo; 3) Electronic Cash; 4) Ke Kerés; 5) Storm Wagly, 6) Petra City; 7) Medialuna Sam; 8) Storm Horse.

6ª carrera, Día del Transporte (1100): 1) Porta Fem; 2) Better Than Fold; 3) Hi Gone West; 4) Heavenil Sale; 5) Sweetbuddha; 6) Indian Victory; 7) Alas Criollas; 8) Cadete Sam. 7ª carrera, Paulino Cufré (1200): 1) Ziku; 2) Obstinado; 3) Stormy Best; 4) Ring Charly; 5) Muy India; 6) Soutto.

8ª carrera, Apertura (1000): 1) Mágico del Alba; 2) Specialist; 3) Al Mutak; 4) Septimio Severo; 5) Butteler Casla; 6) Puro Exchange; 7) Gabaon; 8) Undale. Jockey: Javier Mena. Por 8 cuerpos. 9ª carrera, Ice Mist (300): 1) Capitán; 2) Hachazo; 3) Bochín; 4) Fortuno; 5) Ma A’Nonu. Jockey: 10ª, Temporada Turfística 2017 (400): 1) Don Osvaldo; 2) Charlón. Jockey: Junior Alvarenga. Por 1 cuerpo. 11ª, Carnavales Santiagueños (400): 1) Octavianus; 2) Vientito; 3) Candonga; 4) Crítica Fácil; 5) Aguantalo. 12ª, Día del Diplómatico (300): 1) Cosechera; 2) Gaucha de Oro; 3) Don César; 4) Enumerada; 5) Isaco.