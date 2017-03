Fotos PRESIDENTE. Russo se mostró optimista y casi dio por hecho que la actividad volverá este fin de semana.

06/03/2017 -

El presidente de Lanús, Nicolás Russo, aseguró ayer que el fútbol argentino se reanudará el próximo fin de semana "‘sí o sí", más allá de la postura que adopten los futbolistas en asamblea que sostendrán en Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA)

"Con o sin profesionales, el fútbol arranca sí o sí el próximo fin de semana. Si los profesionales deciden no jugar, el fin de semana habrá que presentar un equipo de juveniles", manifestó Russo en diálogo con radio Continental.

Russo indicó que ante la falta de actividad en el fútbol criollo, con la reanudación del Campeonato de Primera División, Lanús afrontará el debut en Copa Libertadores de América del próximo 9 de marzo como local ante Nacional de Uruguay "sin competencia local".

A su vez, el titular de la entidad "Granate" señaló que no hay "ninguna lista definida" con respecto a las elecciones en la AFA, cuya fecha del 29 de marzo quedó en revisión ante una posible Asamblea extraordinaria, y que "no hay otro candidato" más allá de Claudio "Chiqui" Tapia, hoy máxima autoridad en Barracas Central.

"Tapia logró aglutinar a todo el ascenso y a mí no me interesa ser presidente de AFA", indicó Russo.

Por su parte, el presidente de Racing Club, Víctor Blanco, expresó su confianza para que se descomprima el conflicto con Agremiados y dijo que "seguramente el fin de semana que viene" se reiniciarán los campeonatos.

"Hubo una diferencia con Agremiados y se reprogramó la fecha para la semana que viene. Seguramente el fin de semana que viene vamos a tener fútbol", pronosticó el titular racinguista por Radio 10.

Y agregó: "Acá la responsabilidad es de todos, tanto de los dirigentes y de los futbolistas que no hicieron en tiempo y forma su reclamo. Hay un montón de temas que hay que sentarse a conversar y mejorar. Acá no es sólo los dirigentes sino también Agremiados. Tampoco hicimos los deberes en tiempo y forma. No hay que escaparle a la responsabilidad. A partir de ahora vamos a ir solucionando mejor estos temas, ojalá que cuando en junio o julio empiece la Liga, la AFA y el fútbol argentino estén ordenados".

Al ser consultado sobre las elecciones del 29 de marzo, Blanco indicó que "sería saludable" que se presentara otro candidato, más allá de Claudio ‘Chiqui’ Tapia, a quien él apoya.

Sobre la próxima televisación, Blanco comentó: "Creo que no deberíamos pagar nada, es un tema de las empresas pero no tendría por qué cobrarse. Si hay una diferencia en HD, habría que pagar un plus pero el fútbol es algo que está adquirido en la sociedad".