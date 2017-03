Se incendió un colectivo en la autopista de Córdoba - Carlos Paz

06/03/2017 -

Una unidad de la empresa Lumasa que cubre el recorrido desde Córdoba hacia Carlos Paz se incendió este domingo en el kilómetro 3 del ruta nacional 38 -en el tramo de la autopista- y el hecho fue registrado por automovilistas y ciclistas que se trasladaban por esa vía.

"Se prendió de repente. Me encontré con fuego al lado mío, en el motor. Tiré el colectivo a un costado y me bajé, no tuve ni tiempo de agarrar el matafuego", contó el chofer de la unidad.

"Venía con dos pasajeros nada más, gracias a Dios. Uno se bajó por una ventanilla de atrás y el otro bajó conmigo por adelante. Perdí todas mis cosas, el bolso, mi carné, todo", agregó el trabajador.

Desde la Policía confirmaron el siniestro e indicaron que personal de esa fuerza estaba trabajando en el lugar para tratar de establecer lo que sucedió y ordenar el tránsito.