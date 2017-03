Fijan estrictas medidas de comportamiento al acusado

06/03/2017 -

Si bien el albañil recuperó su libertad, las fuentes explicaron que continuarán investigando los hechos, así como también se seguirán de cerca los pasos del acusado.

Es que para la Justicia es primordial preservar la integridad de las víctimas de violencia de género, por lo que el acusado deberá cumplir estrictas medidas de comportamiento para continuar libre. Entre ellas no acercarse a su ex pareja, no contactarla por ningún medio, no ingerir bebidas alcohólicas ni cometer otro delito. El incumplimiento de alguna de ellas, podría significar el revocamiento del beneficio.