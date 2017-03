"Es difícil encontrar un equipo con 11 de memoria"

Fotos ACTITUD. Santiago Vergini comentó que nunca tuvo un técnico que le asegure la titularidad y explicó que si eso ocurre puede ser nocivo para el futbolista.

El defensor de Boca, Santiago Vergini, defendió la línea elegida por Guillermo Barros Schelotto para el armado del equipo y explicó que el puesto se juega día a día y que para no perderlo, hay que dar el máximo.

¿Qué genera en ustedes el movimiento permanente? Tus compañeros en la zaga rotaron todo el verano, ¿pueden asentarse?

-Sí, yo creo que eso hace que la competencia sea al máximo día a día. Eso no hace que no sea sana, al contrario, es muy sana, pero cada uno de nosotros sabe que no podemos dejar nada de lado, no podemos regalar nada. Si se analiza el fútbol moderno, es así, es difícil encontrar en Europa un equipo con un 11 de memoria.

-¿No es mejor eso para el rendimiento individual y colectivo?

-Ya llevamos un tiempo largo trabajando con este plantel y nos conocemos entre todos... Juegue quien juegue ya sabe qué puede dar cada uno de nuestros compañeros. Es así.

-¿No pierden en seguridad y confianza al no tener continuidad?

-Sí... a ver, tal vez un jugador en la medida que va sumando partidos, ganando experiencia y sumando confianza es cuando mejor juega. Pero bueno, te repito, el fútbol moderno funciona así y tenemos que estar preparados para eso.

-¿Ayuda que el técnico te asegure la titularidad?

-En toda mi carrera no tuve nunca un entrenador que me diga: "Vos sos el titular". En el fútbol eso uno se lo gana día a día. Que te lo digan puede hacer que el jugador se relaje, así que no veo tan mal que pase esto.

-¿Entendés las críticas que recibe la defensa en general y los centrales en particular?

-Sinceramente, para mí no es un problema. Fallas siempre van a haber porque se trata de un deporte en equipo en el que se toman decisiones a cada segundo. No lo veo como un problema, los números un poco lo indican: estamos entre las cinco defensas con menos goles recibidos. No sé qué tipo de análisis hacen, pero nosotros estamos tranquilos.

-¿La idea de juego en la que atacan mucho, expone a los marcadores centrales?

-Nosotros internamente sabemos que tenemos un equipo ofensivo, con jugadores de características más de ataque que de defensa y comprometemos mucha gente arriba. Cuando no terminamos bien una jugada o no ejercemos una presión inmediata sobre esa pérdida, nos queda demasiado campo por defender con poca gente.

-¿Sería mucho más fácil para no sufrir tanto si los delanteros convirtieran las oportunidades que se les presentan?

-En ese sentido, sobre todo en las últimas fechas del campeonato, hemos generado muchas situaciones y las hemos concretado con mucha contundencia.

-Me refiero más a lo del verano, cuando no llegaron tanto y tampoco aprovecharon las oportunidades que tuvieron...

-Fue un verano irregular. Los primeros dos partidos el equipo lo hizo bien, manejó bien la pelota. En México hicimos un muy buen primer tiempo. Después, en algunas situaciones no tuvimos eficacia, pero no lo veo como un problema.