Fotos Emma Watson se animó a un topless y generó críticas

06/03/2017 -

La actriz británica Emma Watson protagonizó una elegante sesión fotográfica que incluyó un topless, para la revista Vanity Fair. Con fotografías de Tim Walker, la protagonista de "La bella y la bestia", película que se estrenará el 16 de marzo, se robó las miradas con el torso desnudo a medio cubrir con una chaqueta tejida.

En la entrevista, Watson dijo que al dar vida al clásico de Disney se sintió como "haber hecho la transformación a mujer en pantalla".

Y remarcó que Bella es "absolutamente una princesa de Disney, pero no es un personaje pasivo. Ella está a cargo de su propio destino". Sobre el amor, señaló que quiere cuidar a su pareja de la prensa. "Quiero ser consistente, no puedo hablar de mi novio en una entrevista y después esperar que los paparazzis no tomen fotos mías caminando alrededor de mi casa. No puedes tener ambas cosas", expresó. También contó que no le importa ganar un Oscar y aclaró que lo que busca en sus proyectos es generar un mensaje importante en la sociedad. Al consultarle sobre las selfies con sus fans, que generalmente rechaza, sobrayó: "Para mí, es la diferencia entre tener la oportunidad de vivir una vida y no tenerla. Si alguien me hace una fotografía y la publica, solo se necesitan dos segundos para saber con exactitud dónde estoy", ejemplificó.

"Todo el mundo puede ver qué llevo puesto y con quién estoy. Simplemente no puedo dar esos datos de seguimiento", admitió. Si bien su producción de fotos recibió muchos elogios, también cosechó críticas; y Emma mostró nuevamente su temperamento al salir al cruce de los comentarios por dejar ver sus pechos sin sostén en una de las fotografías.

A la actriz, embajadora de Buena Voluntad de ONU Mujeres, se la tachó de "hipócrita" y se le dijo también que "eso no era feminismo". Ella, por su parte, ha respondido a esos comentarios negativos refiriéndose al "malentendido que hay en general sobre lo que es el feminismo". "El feminismo va de dar opciones a las mujeres, no es un palo con el que golpear a otras mujeres, trata sobre la libertad, sobre la liberación, sobre la igualdad. No sé qué tienen que ver mis tetas con esto. Es muy confuso", dijo a la prensa.

Y explicó: "La sesión en sí misma fue un poco desconcertante porque probamos de todo en ese rodaje, fue increíblemente artístico, me involucré creativamente y me comprometí por ello con Tim y estaba muy emocionada por lo interesantes y hermosas que serían las fotografías".

En Santiago del Estero, las salas de cines locales ya han abierto la venta anticipada de entradas para el estreno de "La Bella y la Bestia", su gran protagónico en la pantalla grande.