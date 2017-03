Donald Trump aclaró que Schwarzenegger no renunció al programa "El aprendiz" sino que fue despedido por bajo rating

06/03/2017 -

El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró que el actor Arnold Schwarzenegger, su sucesor como conductor del programa televisivo "The Apprentice" (El Aprendiz), fue "despedido" por los bajos niveles de audiencia. "Arnold Schwarzenegger no está dejando voluntariamente ‘The Apprentice", fue despedido por sus malos (patéticos) niveles de audiencia, no por mí. Triste final para un gran programa", escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.

Schwarzenegger, protagonista de "Terminator" y ex gobernador de California, replicó de inmediato a Trump al tuitear: "Deberías pensar en contratar un nuevo escritor de chistes y a alguien que contraste tus informaciones".

Trump encabezó durante 14 temporadas el popular programa de televisión, una tarea a la que renunció para dedicarse de lleno a su campaña presidencial, a pesar de seguir ligado al envío como productor ejecutivo. Justamente su vinculación al programa fue lo que según Schwarzenegger generó la baja audiencia y la "despedida" del actor de la conducción. "Me encantó trabajar cada segundo con la cadena NBC y con (el productor) Mark Burnett", indicó el ex gobernador de California. "Trabajaría con todos de nuevo en un programa que no tuviera estos antecedentes", agregó, en clara referencia al presidente de los EE.UU. A Trump su participación en el programa le permitió acceder a una amplia audiencia y popularizar su figura.