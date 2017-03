Romina Gaetani negó que la obra "La Momia" finalice por sus caprichos

06/03/2017 -

La tranquila temporada teatral de Romina Gaetani (39) al frente de "La Momia", junto a Adrián Navarro, Fabián Mazzei, Mariano Torre, Daniel Campomenosi y Alberto Fernández de Rosa, se vio alterada por numerosos rumores que involucraban especialmente a la actriz: se dijo que Romina tuvo una pelea con Navarro, que no quería dar notas para promoción de la obra, que tenía aires de diva y hasta que estaba embarazada. Y, en consecuencia de eso, se bajaría el telón en el Metropolitan Citi antes de tiempo.

En ese conflictivo contexto, Gaetani negó todo. "Con Adrián Navarro no sucedió lo que se cuenta. No en la magnitud en la que se cuenta. No hubo una pelea. Somos dos personas bien tanos, transparentes, y cuando uno opina una cosa y el otro opina otra, tratamos, en el intercambio de opiniones, de llegar al gris, al acuerdo. Pero no discutimos. Es un cambio de ideas de dos buenos tanos. Y los tanos no somos sutiles. Saltamos en el momento. Y eso, para el que lo vio de afuera o no lo vio y lo comentó, le sirve más decir que es una pelea entre dos personas. Pero no fue así, fue un intercambio de opiniones", señaló a Ciudad.com

Y agregó: "Hablaron de excentricidades, de que tengo mala onda con el elenco y que había levantado notas. No me interesa hablar de mi vida privada para vender una obra. Igual, siento que en el último tiempo, desde que salí de Noche y Día por un tema personal, de salud, se me ha agredido mucho".

Por otra lado, aclaró que no está embaraza, sino con 5 kilos de más. "¡¿Se me esté acusando de embarazo porque tengo 5 kilos de más?! Yo no tengo ningún problema en decir que tengo 5 kilos de más. No dejo de sentirme una mujer bella, interesante e inteligente por eso. Creo que eso habla más de la persona que lo dice que de mí. Y se entra en el tema del bullying del que tanto hablamos. Eso no le hace bien a nadie", explicó.

Y dejó en claro que "La Momia" no se está levantando por sus "caprichos", como se deslizó, sino que ya tenía programado el final para el 26 de marzo.

"No me pesa lo que se dice porque no es verdad. Y no me pongo en víctima. Detesto a las personas que se ponen en víctima. Pero no pasó nada. Si hoy necesito salir a aclarar, no es por mí, sino por una obra que está en las espaldas de todos. A lo largo de mi carrera se me acusó de cualquier cosa y nunca tuve que salir a aclarar nada porque sé qué tipo de persona soy. Pero esto afecta a un equipo de trabajo, y hay que defender el futuro del trabajo de todos. Ahora tengo dos propuestas de televisión y no quiero que sean afectadas por esto", concluyó.