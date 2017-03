Ciardone se puso muy hot

06/03/2017 -

Se termina la temporada de verano, pero las sierras de Villa Carlos Paz siguen ardiendo.

Una de las responsables es Claudia Ciardone que, con sus infartantes fotos en las redes sociales, eleva la temperatura de sus miles de seguidores.

Dueña de una cola que es la envidia de cualquier mujer, la rubia la muestra con orgullo más allá de que está en pareja hace cinco meses con Fernando, un empresario zapatero, de quien prefiere no dar más detalles.

"Me da mucha vergüenza hablar de mi vida. No tengo vergüenza de nada, me pongo en bolas, pero hablar de mi parte sentimental me da cosa", argumentó cuando le preguntaron por qué prefiere mantener a puertas cerradas su amor.