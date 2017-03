Fotos Victoria Colovatti, la nueva Reina de la Vendimia

Una joven que este domingo cumplió 20 años llamada Victoria Colovatti, oriunda de Maipú, fue elegida Reina Nacional de la Vendimia, con 50 votos, en una fiesta que se realizó un día más tarde de lo programado, debido a un grave accidente con la infraestructura del teatro griego durante los ensayos previos.

Hace días que su nombre resonaba como la gran favorita en en los medios de Mendoza para recibir la corona que entregó Giuliana Lucoski. Vicky representó a la ciudad de Maipú en la primera fiesta departamental de la Vendimia 2017.

La flamante reina, portadora de unos bellos ojos celestes, es estudiante de Psicología, y se confiesa "amante de la música".

"¡Buenas noches Mendoza! No se imaginan la alegría enorme que me causa haber sido elegida por todos ustedes. Haber sido elegida para representar el trabajo de todos los trabajadores de la tierra. No quiero dejar de mencionar a los artistas, que a pesar de las adversidades han protagonizado una fiesta hermosa. El año pasado estuve aquí como espectadora y hoy recibo la corona: es algo que me llena de emoción", aseguró la soberana al público que colmó el teatro griego Frank Romero Day.

"Justo en el día de mi cumpleaños, estoy cumpliendo un sueño increíble. Gracias a mi familia y a mis amigos, que han sido el pilar que me ha acompañado en todo momento. Este sueño era mío y de todo un pueblo, mi querido Maipú. ¡Esto es para todos ustedes!", cerró Victoria conmovida.

