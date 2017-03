Facebook ya prueba el botón 'No Me Gusta'

Fotos FOTO TOMADA DE TECHCRUNCH.-

Hoy 15:42 -

El esperado botón 'No Me Gusta', tan pedido por los usuarios, al parecer esta muy cerca de llegar a la red social, que ya lo prueba en un grupo reducido de personas.

La plataforma estaría ensayando en como los usuarios podrán reaccionar a los mensajes privados de la misma manera que lo hacen con las publicaciones. Es decir, podrán emplear los seis 'emojis' introducidos por la red social hace un año ('Me gusta', 'Me encanta', Me divierte', 'Me asombra', 'Me entristece' y 'Me enoja'), según explica el sitio Techcrunch.

Si el chat se trata de a conversación entre dos o más usuarios, cada uno de ellos podrá 'reaccionar' a un mensaje concreto con un 'emoji' y todos los participantes de la misma lo verán.

Recordemos que Facebook agregó las reacciones el año pasao. De esta manera, respondió parcialmente a las peticiones de introducir el botón 'No me gusta', algo que no quiere hacer temiendo el incremento de reacciones negativas a las noticias.

