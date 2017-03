Al menos una persona atacó a hachazos a tres perros

Fotos INDIGNACIÓN. El ataque sacudió a la localidad de Pringles.

Hoy 21:09 -

En las últimas horas, los habitantes de Coronel Pringles quedaron conmocionados con la aparición de tres perros que sufrieron un brutal ataque. Al menos una persona los habría atado e intentado asesinar a hachazos.

"No encontramos palabras. Alguien en este pueblo decidió anoche atacar estos perros atados. Literalmente los molieron a golpes", aseguraron desde la ONG "Patitas en adopción".

Y agregaron: "No podemos pensar en tanto dolor. No poder escapar. Ver que apalean a tu amigo. Solo es dolor.. Esperamos que esto no quede en la nada".

Uno de los animales murió como consecuencia de las gravísimas heridas, mientras que los otros dos, se encuentran en grave estado. El autor del hecho, es intensamente buscado por las autoridades locales.