Hoy 21:54 - ¡Buen día! “Antes de ser amos de los demás, debemos ser amos de nosotros mismos”, advertía José Ortega y Gasset. Y Corneille: “Dominarse a sí mismo es la victoria más alta que podemos lograr”. Y Lao Tsé: “Quien conquista a los demás, es fuerte, quien se conquista a sí mismo, poderoso”. Tres ideas que tienen en común esta rara virtud humana que lleva el nombre de templanza, o sea, el dominio de sí. Tiene mucho que ver la templanza con la propia libertad, en el ser y en el actuar. Los hombres estamos seriamente condicionados por factores exteriores, pero los condicionamientos mayores vienen de dentro, de nuestras pasiones mal encaminadas, de esclavitudes no superadas. Dije pasiones mal encaminadas porque en sí mismas las pasiones constituyen elementos positivos, siempre que se las lleve a transitar el cauce natural que Dios les asignó. Cuando decimos “malas pasiones” estamos hablando de fuerzas desbordadas, y por lo mismo negativas, esclavizantes. El dominio de sí permite que todo lo bueno que existe en uno pueda florecer en sus mejores tonos, con todas las dificultades de lo humano, pero también con todas las maravillas de los logros. Norman Vincent Peale dice: “He llegado a pensar que el esfuerzo por conseguir el dominio de sí mismo es la gran peregrinación, la gran aventura de la vida. En la autodisciplina y no en las leyes y frenos exteriores, ni en la licencia está el gran potencial para nuestro desarrollo”. “Mejor es el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad”, dice la Biblia. Creo que si alguien intenta dominarse a sí mismo con verdadero empeño, hallará que está muy dentro de su capacidad”. Para el final, una buena advertencia del gran obispo Tihamer Toth: “El refrenamiento de los sentidos, el dominio de sí, la abnegación, el tener a raya los deseos no es un fin. Es tan sólo el medio de liberar el alma. Con la abnegación, queremos alcanzar un objetivo elevado: dar alas al alma, hacer al espíritu dueño del cuerpo”. Todo un ideal. Todo un compromiso. ¡Hasta mañana!