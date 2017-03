FÚNEBRES | 7 de Marzo de 2017

Hoy 22:41 -

FALLECIMIENTOS

- Noemí Ester Sayago de Balestrini

- Primitiva de Jesús Salto (La Banda)

- Ramón Osvaldo Valdez

- Oscar Gabriel Carino (Las Termas)

- Nilda del Carmen Herlán (Clodomira)

- José Marcelo Santillán (Dpto. Alberdi)

- Zulema del Loreto Rojas de Reynoso (La Banda)

- María Eugenia Maciel

- Isabel Carolina Morandi (Rosario)

- Simón Horacio Díaz (Los Quiroga)

Sepelios Participaciones

CARABAJAL, CARLOS ARNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/17|. Expresamos nuestras condolencias por la pérdida del papá de Cristian y Oscar Carabajal. Hacemos lugar nuestro más sentido pésame a la familia. H. M.Duarte.

CAROLA DE ABATE, ROSA (q.e.p.d) Falleció el 24/2/17|. Anita Castiglione y familia participan su fallecimiento y acompañan con cariño a sus hijos y nietos.

DÍAZ, MERCEDES ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/17|. El Sr. administrador y sub administrador de la Caja Social de Santiago del Estero, demás funcionarios, autoridades y empleados participan con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de su compañera de trabajo Liliana Díaz. Se ruega una oración en su memoria.

GÓMEZ, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 5/3/17|. Cecilia Palacios, participa con gran pesar el fallecimiento del papá de Marina, su ex-compañera de trabajo. Que el Señor lo reciba en sus brazos y le conceda la paz eterna. Eleva oraciones en su memoria.

MACIEL, MARÍA EUGENIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/3/17|. Sus hijos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el Cementerio Parque de la Paz. Cob Caruso Cia. Arg. de Seguros. Servicio realizado por COCHERÍA NORTE La Plata 162 Tel. 4219787.

MORANDI, ISABEL CAROLINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/3/17|. Sus hijos Liliana y Silvia Podestá, hijos políticos Luis Caffaratti y Luis Toscano, sus nietos y bisnietos participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados en la ciudad de Rosario. Se ruega una oración en su memoria.

SAYAGO DE BALESTRINI, NOEMÍ ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 5/3/17|. "Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en Mi, aunque esté muerto vivirá". Su esposo Mario Alberto Balestrini, sus hijos Mario Hugo Balestrini, Irene Valeria Balestrini y Mariana Andrea Balestrini, su hijo político Eduardo Machulsky, sus nietos Juan José Balestrini, Joaquín Machulsky, Martín Juárez Balestrini y Eliseo Machulsky participan con dolor y esperanza su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Ruegan una oración en su memoria.

SAYAGO DE BALESTRINI, NOEMÍ ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 5/3/17|. Su esposo Mario Balestrini, sus hijos Mario, Valeria y Mariana, su hijo pol. Eduardo y sus nietos Juan José, Joaquín, Martín y Eliseo participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

SAYAGO DE BALESTRINI, NOEMÍ ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 5/3/17|. "Señor ya está ante ti recíbela en tu Reino". Las amigas de su hija Valeria del Bº Jardín; Norma, Vero, Cristina, Nelva, Claudia, Mary, Mirta, Sara, Valeria, Charito, Patricia, Sole, Pinki, Silvia, Daniela, Bicky, Alejandra y Vilma participan con dolor el fallecimiento de su mamá. Ruegan oraciones en su memoria.

SAYAGO DE BALESTRINI, NOEMÍ ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 5/3/17|. Ing. Fernando Barrionuevo y Sra., participa con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. esposa del amigo Mario Balestrini. Ruegan oraciones en su memoria.

SAYAGO DE BALESTRINI, NOEMÍ ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 5/3/17|. Las compañeras de su hija Valeria; Eugenia Ledesma, Fernanda Sassano, Victoria Ríos, Mónica Asfora, Anabel Suárez Zambolín y María José Riso Patrón, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SAYAGO DE BALESTRINI, NOEMÍ ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 5/3/17|. Susana Nasif y flia., participa su fallecimiento y acompañan a su familia con profundo dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

SAYAGO DE BALESTRINI, NOEMÍ ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 5/3/17|. Osvaldo Laprida y Sra. participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SAYAGO DE BALESTRINI, NOEMÍ ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 5/3/17|. Carolina Malanca participa con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su amiga Valeria, y acompaña a toda la familia en tan doloroso momento.

SAYAGO DE BALESTRINI, NOEMÍ ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 5/3/17|. María del Carmen Galgani participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su esposo Sr. Mario Balestrini y a su familia en este doloroso momento. Se ruegan oraciones en su memoria.

SAYAGO DE BALESTRINI, NOEMÍ ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 5/3/17|. Presidente, directivos, asesores y personal de la Cámara de Comercio e Industria de Santiago del Estero participan con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su esposo Sr. Mario Balestrini y a su familia en este doloroso momento. Se ruegan oraciones en su memoria.

SAYAGO DE BALESTRINI, NOEMÍ ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 5/3/17|. "Que en este descanso eterno, el Señor te proteja con su mirada". Marcela Díaz y sus hijos Juan Pablo y Agostina acompañan a la familia en estos momentos de profundo dolor y ruegan una oración en su memoria.

SAYAGO DE BALESTRINI, NOEMÍ ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 5/3/17|. Hilton Lo Bruno y familia participan con profundo dolor su fallecimiento.

SAYAGO DE BALESTRINI, NOEMÍ ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 5/3/17|. "El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. En lugares de delicados pastos me hará descansar". Lucia De Carlo de Machulsky junto a sus hijos Susana, Daniel y Eduardo, a sus nueras Gabriela Cola y Mariana Balestrini, y a sus nietos Nahuel, Nadina, Alejandro, Criselma, Eliana, Joaquín Eliseo participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SAYAGO DE BALESTRINI, NOEMÍ ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 5/3/17|. "Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Lucia De Carlo de Machulsky, junto a su compañero Atilio Montenegro y toda su familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SAYAGO DE BALESTRINI, NOEMÍ ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 5/3/17|. Maria Cristina Ibáñez de Garay, sus hijos María Marcela y Raúl Alejandro con sus respectivas flias. participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SAYAGO DE BALESTRINI, NOEMÍ ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 5/3/17|. "Señor, ya está ante ti, recíbelo en tus brazos". Daniela, Isabel Castaño, acompañamos a su esposo e hijos en este difícil momento. Elevamos oraciones en su memoria.

SAYAGO DE BALESTRINI, NOEMÍ ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 5/3/17|. Sus vecinos Horacio Hamann y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

Invitación a Misa

CASTILLO, RAFAELA DE LOS MILAGROS (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/13|. Mamita te recordamos con mucho cariño y extrañamos tu presencia, siempre te llevaremos en el corazón y seguiremos tus ejemplos y enseñanzas. Te amamos. Tus hijos Sofi, Marce, Patri, Dany y Jorge y nietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la iglesia Catedral Basílica. con motivo de cumplirse cuatro años y un mes de su fallecimiento.

CORONEL ALAGASTINO DE MIRANDA, NORA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/07|. Su esposo Pedro Roberto, sus hijos Carlos Enrique, Hugo Daniel, Rosa Magalí y Juana Hortencia, nietos, bisnietos y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la parroquia San José, barrio Belgrano, al cumplirse diez años de su fallecimiento.

GALVÁN, GABRIELA ROXANA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/17|. "Madre querida, quien me dio la vida, quien supo cuidar mi vida, quien no durmió por cuidarme en los noches es que dormida quería tenerte y abrazarte. Madre querida, cuanto querría tenerte y abrazarte. Madre querida, cuanto que estuvieras en esta vida, ya se. Lo estás en mi corazón, pero no aquí, presente para poder tenerte y abrazarte. Madre querida, quien me dio la vida, quien supo cuidar mi vida, y Dios?... El quiso llevarte, por eso es que estas noches, dormida, ya no puedo tenerte ni abrazarte. Su madre Rosa, sus hermanos Gustavo y Olga, su hija Lourdes, su nieta Camila y demás familiares, invitan a la misa hoy a las 20 hs. en la parroquia Santa Rita, con motivo de cumplirse 9 días de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria, agradecemos a las personas que aun siguen acompañándolos en tan difícil momento, a los vecinos del Circuito 3, al secretario general del mismo Fede Herrera y flia; al Sr. Pichón Neder y demás amigos a todos muchas gracias

GONZÁLEZ, ROBERTO ABEL (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/17|. Su esposa Norma, sus hijos Paola, Martín, Javier, Hernán y Pamela, hijos políticos y nietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la parroquia Cristo Rey (LB), con motivo de cumplirse 9 días de su fallecimiento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

GUTIÉRREZ, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/15|. Su esposa Norma, sus hijos José, Juan, Matías, Lucrecia, Virginia y Guadalupe invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs en la iglesia Catedral Basílica.

HERRERA, SEGUNDO DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/17|. Sus hijos Miguel y Patricia Rossanna, su hijo político Manuel y sus nietas Dana y Anita, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la parroquia San Jose del Bº Belgrano, con motivo cumplirse 9 días de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

IBARRA DE MEJÍAS, ROSA ALBA (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/15|. A dos años de su partida al reino celestial la seguiremos recordando todos los días. Cristina y Sara invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs en Catedral Basílica.

ORIETA, PEREGRINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/14|. Sus hermanos y sobrinos invitan a la misa al cumplirse 3 años de su fallecimiento que se realizará en la Catedral Basílica hoy a las 20.30 hs.

SILY DE YANUCCI, LYDIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/16|. Sus hijos Lydia Beatriz Yanucci de Gallo y Luis Eduardo Yanucci, sus nietos y bisnietos invitan al oficio religioso que en su recuerdo se realizará hoy a las 20.30 en la iglesia Catedral Basílica, al cumplirse un año de su desaparición física.

STORNIOLO, ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/79|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Sus hijos Francisco, José, Ángel y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Pquia. San José, Bº Belgrano, al cumplirse treinta y ocho años de su fallecimiento. Se ruegan oraciones en su memoria.

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

AGUILAR, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/17|. Mi querido Luchi, aún con fe, el adiós y el duelo es difícil, pero la fe no elimina el sufrimiento, lo ilumina. Estarás siempre en nuestros corazones, fuiste un ejemplo como hijo, esposo, padre, hermano, te recuerdo recibiendo tu medalla de oro como el mejor alumno y todo ello para volcarlo a tus queridos alumnos. Tuviste una vida ejemplar. Supiste sembrar y así cosechaste una linda familia junto a tu querida Silvia y a tus excelentes hijos Mónica y Fernando, quienes junto a los familiares y amigos lloramos tu ausencia y pedimos a todos los santos y ángeles de Dios, salgan a tu encuentro, reciban tu alma y la lleven ante el Altísimo. Te recordamos siempre. Su prima Guillermina de Aliende, sus hijos Guillermo y Leandro, su hija pol. Andrea, Fhp. Magda y sus nietos Guillermito y Lara.

AGUILAR, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/17|. La comisión directiva de la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (ADUNSE) participa con dolor el fallecimiento del docente y amigo. Ruegan oraciones en su memoria.

AGUILAR, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/17|. El Servicio Médico Asistencial de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (SMAUNSE) participa su fallecimiento y acompaña en este difícil trance a su familia. Eñevan oraciones en su memoria.

AGUILAR, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/17|. Lucía Hilal despide a su estimado colega conciente de que su imagen tranquila, amable y silenciosa quedará grabada en su pensamiento. Lamenta con tristeza esta pérdida y acompaña a su familia y alumnos en estos dolorosos momentos.

AGUILAR, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/17|. Alberto Varas, su esposa Mirta Leiva y su hijo Fernando Alberto participan con profundo dolor su partida al reino celestial y ruegan por su eterno descanso, pidiendo a Dios nuestro Señor verdadera y cristiana resignación para su querida familia.

AGUILAR, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/17|. Ing. Reinaldo Villalba con profundo dolor despide a su querido ex-alumno, colega, profesor y distinguido profesional de la Ingeniería. Hasta cuando volvamos a encontrarnos, que Dios te dé la Paz y templanza a tu familia para superar este doloroso momento.

AGUILAR, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/17|. "Canten a Dios y celebren su nombre, abran el camino la que camina en las nubes, alegrense en el Señor y regocígense en su presencia". Gringa Gómez, José Santos, sus hijos: María Verónica, José María, Rodrigo José, Ramiro José, y sus respectivas familias participan con dolor partida de Luis y acompañan a Silvita, hijos y demás familiares por la irreparable pérdida.

AGUILAR, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/17|. "Padre Celestial, recibe a tu hijo, muéstrale la luz de tu rostro y permítele gozar de la vida eterna". Federico Pereyra y familia, participan con dolor el fallecimiento del papá de sus apreciados amigos Nando y Moni, elevando oraciones por la paz de su alma.

AGUILAR, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/17|. Con profundo dolor lamentamos tu inesperada partida. Rogamos a Dios por tu eterno descanso y acompañamos en este duro trance a tu querida familia desde la distancia. Tus amigos Flia. Zenatti Muñoz.

AGUILAR, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/17|. Acompañamos con gran dolor la inesperada partida de Lauchy y que Dios ilumine a Silvia e hijos para la resignación a tan gran pérdida. Sus amigos Mary Adamo y flia.; Silvia Luna de Zentati.

AGUILAR, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/17|. Lic. Ana Luna de Marcos participa el fallecimiento de su compañero y amigo gremialista Luis y acompaña a la flia. ante irreparable pérdida. Ruega oraciones en su memoria.

AGUILAR, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/17|. "Señor, recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Ing. Carlos Emilio Abuslaiman y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

AGUILAR, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/17|. Ing. Raúl O. Alcaide (a) participa su fallecimiento y despide con pena a su estimado ex-profesor y colega apreciado. Ruega por la paz de su alma y cristiana resignación para su flia.

AGUILAR, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/17|. La comunidad educativa del CENS Nº 2 participa el fallecimiento del esposo de la secretaria Silvia Suárez. Elevan oraciones en su memoria.

DURÁN, VÍCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/17|. Ing. Luis Martínez y sus hijos Paula, Augusto y Josefina y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

DURÁN, VÍCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/17|. Electrocentro SRL, directivos y personal participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

DURÁN, VÍCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/17|. Esilda Serrano de Benévole y su familia participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de su vecina Negrita Durán de Numa y elevan una oración rogando por su descanso eterno. Que brille para él la luz que no tiene fin.

DURÁN, VÍCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/17|. "Bienaventurados los de corazón puro porque ellos gozarán de la Gloria del Señor". Querido tío, que descanses en paz. Tu sobrina María Inés Fiad, su esposo Miguel Canllo, sus hijos Sebastián y flia., Jimena, Valentina y flia. y Francisco, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

DURÁN, VÍCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/17|. Antonio García, Ena Sesín de García y familia participan su fallecimiento y acompañan a su hermana Negrita en este momento de dolor. Que en paz descanse.

ROJAS DE REYNOSO, ZULEMA DEL LORETO (q.e.p.d.) Falleció el 6/3/17|. Madre querida, ejemplo de lucha y fortaleza. ¡Dejarte ir me duele el alma! Luchaste hasta tu último momento. Me queda tu enseñanza para enseñar para enfrentar la vida como siempre lo hiciste y me dejas un legado muy valioso! No me sueltes la mano y guíame siempre para salir de este doloroso momento. No te digo adiós... Sino hasta luego porque estarás siempre en cada segundo de mi vida. Mis hijos extrañan a su Yaya, guíalo, protégelos como siempre lo hiciste. Te amo por siempre. Su hija Carla, tus hijos nietos Renatta y Lázaro. Descansa en paz madre mía, y "que brille la luz que no tiene fin". Sus restos serán inhumados hoy a las 9 en el cementerio de la Misericordia.

ROJAS DE REYNOSO, ZULEMA DEL LORETO (q.e.p.d.) Falleció el 6/3/17|. Sus hijos Carla, Carlitos, Gustavo y Viviana, hijos pol. Franco y Adriana, nietos y demás familiares. sus restos serán inhumados hoy 9 hs en el cementerio La Misericordia. Cob iosep. Servicio realizado por COCHERÍA NORTE La Plata 162 Tel 4219787.

ROJAS DE REYNOSO, ZULEMA DEL LORETO (q.e.p.d.) Falleció el 6/3/17|. "Yaya: abuela tu cuerpo nos dejó, pero tú te fuiste a descansar en paz, te voy a extrañar mucho, Sos un ejemplo a seguir, me dejaste la enseñanza de luchar hasta el último día. Nunca te voy a olvidar porque siempre vas a estar en mi corazón. Te amo por siempre. Renatta, tu nieta.

ROJAS DE REYNOSO, ZULEMA DEL LORETO (q.e.p.d.) Falleció el 6/3/17|. "Yaya: nunca te olvidaré, siempre me brindaste todo tu amor incondicional. Fuimos compañeros en todo momento. Te amo, cuídame desde el Cielo". Su nieto Emilio. Elevo oraciones en su memoria.

SALTO, PRIMITIVA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 5/3/17|. Sus hijos Rubén Alberto y Martha Celia Escobar, su hija pol. Sonia Ledesma, nietos Martín, Anahí, Darío, y Rosario part. su fallec. sus restos fueron inhum. ayer en el cement. Jardín del Sol.

SALTO, PRIMITIVA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 5/3/17|. Cuerpo Activo y Comisión Directiva de Bomberos Voluntarios La Banda, acompañan en tan difícil momento a la familia Salto. Ruegan oraciones en su memoria.

VALDEZ, RAMÓN OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 5/3/17|. Sus hijos Analía, Gringo y María Soledad, sus nietos Juan Carlos, Ramón, Ignacio, Juan José, Nicolás y Martina participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

VALDEZ, RAMÓN OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 5/3/17|. Hermano descansa en paz y brille para ti la luz que no tiene fin. Su hermana Argentina, sus hijos y sobrinos políticos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad.

VALDEZ, RAMÓN OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 5/3/17|. Sus compañeros de trabajo del Juzgado Federal. Personal: Palavecino, Leguizamón, Urquiza, Saavedra, Luna, Ibarra, Hernández, Campos, Leguizamón, Quiroga, Díaz y Vásquez participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

VALDEZ, RAMÓN OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 5/3/17|. Los compañeros de la Secretaría Penal de su hijo Fito: Dr. Ramón Ferreyro, Daniela Ledesma, Soledad Pericás, Alejandro Jiménez, Cecilia Barquín, Luli Femayor, Ricardo Bravo, Carlos Arroyo, Armando Rodríguez, Inés Muñoz, Elena Liendo, Susana Urtubey, Luis Fernández y Ernesto Montenegro participan su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

VALDEZ, RAMÓN OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 5/3/17|. Yolanda Quelas Vda. de Abdala, sus hijos José, Mary, Edgardo y nietos participamos con profundo dolor el fallecimiento del papá de nuestra querida Analia y familia.

VALDEZ, RAMÓN OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 5/3/17|. Empleados de la Secretaria Electoral Nacional despiden a su ex compañero Ramón y acompañan a su hijo Gringo en este momento de dolor. Rogando una oración en su memoria.

VALDEZ, RAMÓN OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 5/3/17|. Gordo querido te extrañaré por siempre. Shigo Galván y flia. participa con gran dolor el fallecimiento de su amigo Ramoncito. Ruega oraciones en su memoria.

Invitación a Misa

REBULLIDA DE PALAVECINO, MIRTA EUSEBIA (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/17|. Esposa, madre y abuela, es difícil enfrentar tu ausencia, pero sabemos que ya estás en compañía de tu hijo y tus padres en la bella Casa del Señor y Padre Celestial. Tu esposo Enzo y tus hijos Ricardo, Enzo, Alejandra y María Eugenia con sus respectivas familias, agradecen a Beatriz, Vanesa, Marita, Irma, Fabiana, Norma y Sonia que, con dedicación y cariño supieron cuidarte en los últimos momentos de tu delicado estado de salud y, al mismo tiempo aprovechan para invitar a la demás famili y amigos a la misa que en su memoria se oficiará en la parroquia Santiago Apósto a partir de las 20.30 horas, al cumplirse nueve días de su deceso. Elevamos una oración en su memoria.

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

CARINO, OSCAR GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 6/3/17|. Su madre Bety, hermanos Vicente Camilo y Daniel, su esposa Roxana Banchero, hijas Emilia, Ana, Gabriela y sobrinos participan con dolor su fallecimiento y que sus restos son velados en sala velatoria de la Empresa Gálvez y serán inhumados en el cementerio Parque de la Paz. (Tucumán). Las Termas.

CRESPÍN, ALDO DANTE (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/17|. Su sobrina Judith Bitar, su esposo Pablo Migueles y sus hijas Eugenia, Ana Belén y Julieta participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda su familia en este doloroso momento. Pedimos al Señor resignación a su familia y elevamos oraciones esperando su feliz resurrección.

DÍAZ, SIMIÓN HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/3/17|. Sus hijos Marina, Gustavo, Nahuel, Graciela y Walter, hijos pol, nietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Los Quirogas. Cob Caruso Cia Arg de Seguros. Servicio realizado por COCHERÍA NORTE La Plata 162 Tel 4219787.

GALLO, LAURO DESALIN (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/17|. Su sobrina Patricia Karina Gallo y flia. participan con dolor su fallecimiento. Se ruegan oraciones en su memoria.

HERLÁN, NILDA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 5/3/17|. Su esposo José González, sus hijos Romina, Ali, Cristian, sus hermanos Jesús, Rosa, Elva, Rubén, René, nietos y demás familiares, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Esperanza. Clodomira. EMPRESA SANTIAGO.

INGRATTA DE ARIAS, MARÍA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 6/3/17|. El Cielo ganó un ángel. Siempre recordaremos a una gran persona, enamorada de la vida; un ejemplo a seguir. Su sobrina Amalita Ingratta, sus hijos Mariela Alfano de Occhionero, Valeria Alfano, Santiago E. Alfano, Victor Agustín Alfano y sus respectivas familias. Elevan oraciones en su memoria.

INGRATTA DE ARIAS, MARÍA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 6/3/17|. Su vida terrenal se extinguió más su recuerdo perdurará en el cariño de los amigos. Zoraida Herrera, su esposo Guillermo Mena e hijos Valeria, Gustavo, Jorgelina, Santiago y Alexa participan con dolor su partida. Quimilí.

INGRATTA DE ARIAS, MARÍA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 6/3/17|. Querida hermana: Tu recuerdo permanecerá entre nosotros, mientras el corazón lata y la memoria esta viva. Tus obras quedan grabadas y tus palabras sonorán en todos nosotros. Bienvendida al Reino Celestial; Alli nos encontraremos amada hermana. Pedro Ingratta, Amalia Correa y sus hijos Amalita de Alfano, Mirta de Ruben, Ana de Casadei y Pedro Ernesto Ingratta y sus respectivas familias. Ruegan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ, TERESITA DEL MILAGRO (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/17|. Alberto Varas, sus hermanos Carlos, Santiago y Luján y sus respectivas familias participan con profundo dolor su partida al reino celestial. Abrazan a su querida familia rogando al Señor les conceda valor para superar este dificl trance ocasionado por tan irreparable pérdida. Ruegan oraciones en su querida memoria.

SANTILLÁN, JOSÉ MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 5/3/17|. Su esposa Selva, sus hijos Lucrecia, Marcelo, Claudio, hijos pol. Elizabeth y Alfredo, nietos Matías, Soledad, Braian, Candela, Álvaro, Diana, Marilú y Oscar, bisnieto Lionel. Sus restos serán inhumados hoy 10 h en el cementerio de Pozo Grande Dto Alberdi. Servicio realizado por COCHERIA NORTE La Plata 162 Tel 4219787.