Masacre en Pergamino: "Demoraron en abrir las celdas"

Fotos PERGAMINO. Las imágenes tras la tragedia.

Hoy 23:01 -

Uno de los bomberos que participó del operativo para rescatar a los presos de la comisaría de Pergamino, realizó polémicas declaraciones en torno a lo sucedido. "Hubo una demora en abrir los calabozos", expresó.

"Ese es el panorama que me dan los dos bomberos que llegan primero. No es que yo vi que estaba la puerta cerrada y demoraron en abrirla, me informan los integrantes de la primera dotación", aseguró Mauricio Calzone.

Es la voz de Calzone la que habla sobre el panorama que se encontró al llegar en uno de los audios que se filtró en las redes sociales.

En la grabación insiste en que los siete internos que murieron se encontraban en el baño y que incluso uno de ellos aún estaba vivo, al tiempo que insiste en que si se hubieran abierto las celdas antes, no habrían fallecido.