Ávila y Mishima harán una gira por el viejo continente

07/03/2017 -

Alejandro Ávila, ex fulback de Old Lions y del seleccionado de Santiago, viajará junto al ex Pumita y jugador de Primera de los Viejos Leones también, Federico Mishima, rumbo a España adonde participarán de una gira con el elenco de Sudamérica XV Classic. Alejandro Ávila y Federico Mishima, dos símbolos del León, serán parte de esta nueva experiencia en sus exitosas carreras deportivas, en donde afrontarán dos partidos amistosos.

El próximo domingo se medirán en Madrid con un combinado español, en tanto que el sábado enfrentarán a Catalunya XV Classic en Barcelona como parte de las celebraciones por los 30 años del Rugby Club Sitges.

Sin dudas la invitación para "Ale" y "Fede" es un motivo de orgullo para el club, ya que jugarán con los ex Pumas Fabio Gómez, Diego Cash, Diego Cuesta Silva, Omar Hassan y Gonzalo Tiesi entre otros. Además habrá jugadores de las Uniones de Uruguay y Chile.