El plantel retomó los entrenamientos en su estadio

07/03/2017 -

Al igual que el resto de los planteles del fútbol argentino, el de Mitre se sigue preparando sin saber aún si jugará el fin de semana próximo.

Todo hace suponer que el Federal A se reanudará el viernes 10 de marzo, aunque todavía no hay confirmación oficial. Precisamente ese viernes, por la noche y en su estadio, el Aurinegro recibiría a Chaco For Ever, por la primera fecha de la zona norte de la segunda fase.

Pensando en ese compromiso el plantel aurinegro retomó ayer los entrenamientos, luego del fin de semana libre que le otorgó el entrenador Arnaldo Sialle.

Los jugadores trabajaron con intensidad y con la ansiedad lógica del extenso parate que están afrontando, el cuál se hizo un poco más llevadero con la disputa de varios cotejos amistosos.

Este parate también obligará a reprogramar las fechas. Aunque no son oficiales, trascendieron las del nuevo calendario del Federal A y la Copa Argentina. En ese sentido, Mitre recibiría el viernes 10 a For Ever por el Federal A. Y el miércoles 14 visitaría a Unión Aconquija, por el cotejo de ida de la Copa Argentina. El 19, volvería a enfrentar a los catamarqueños, pero de local y por el Federal A.

En la siguiente fecha, el 26 de marzo, el Auri queda libre. En abril, jugaría estas fechas: el 1 vs. Unión Villa Krause de San Juan (visitante), el 5 vs. Juventud Antoniana de Salta (local), el 9 vs. Sarmiento de Resistencia (V), el 16 vs. Sportivo Patria de Formosa (L), el 23 vs. Altos Hornos Zapla de Jujuy (V) y el 30 cerraría la segunda fase ante Gimnasia y Tiro de Salta (L).

En cuanto a la revancha ante Unión Aconquija, por Copa Argentina, aún no tiene fecha tentativa de realización.