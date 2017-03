Leandro Vega, feliz por su nueva chance

07/03/2017 -

Hace seis meses se fue a préstamo a Newell’s, buscando tener mayor continuidad. Pero al no haber tenido minutos en Rosario, Leandro Vega decidió rescindir y retornar a River. El marcador central, en una nota con el diario Olé, contó las sensaciones de su regreso y le agradeció al "Muñeco" por esta nueva chance.

"Hablé con Gallardo y también con Luigi Villalba. Me permitieron sumarme para comenzar a pelearla de nuevo, ir tratando de ganarme un lugar desde abajo", sostuvo.

"Gallardo me dio la chance de empezar de cero, eso es lo que yo siento. Y es lo que voy a hacer. Lucharé por un lugar, primero en la Reserva y luego iré aspirando a ir por más, a avanzar de a poco. Esta vez no me voy a conformar", agregó el bonaerense.