Sevilla empató y quedó a cuatro puntos del Barça

Fotos CHOQUE. El Sevilla de Sampaoli no pudo con el Alavés de visitante.

07/03/2017 -

Sevilla, dirigido por el DT argentino Jorge Sampaoli, empató ayer 1-1, de visitante, con el Alavés, conducido por compatriota Mauricio Pellegrino, en el cierre de la 26ta fecha de la Liga de España de fútbol, y quedó tercero a cuatro puntos del líder Barcelona.

El gol del conjunto del andaluz lo convirtió el francés Wissam Ben Yedder, a los 23 minutos de la primera etapa; y el serbio Aleksandar Katai, a los 30m. de la segunda, marcó para el equipo local.

Sevilla, que tuvo entre los titulares a Gabriel Mercado (ex River Plate), Nicolás Pareja (ex Argentinos Juniors) y Matias Kranevitter (ex River Plate), y que contó en el complemento con Joaquín Correra (ex Estudiantes de La Plata), llegó a 56 puntos, tres menos que Real Madrid (59), que tiene un partido pendiente, y cuatro por debajo de Barcelona (60).

Alavés, en tanto, quedó en mitad de tabla con 34 unidades.

Posiciones: Barcelona 60 puntos; Real Madrid 59; Sevilla 56; Atlético de Madrid 49; Real Sociedad 48; Villarreal 45; Bilbao 41; Eibar 39; Espanyol 36; Celta 35; Alavés 34; Las Palmas 32; Valencia 29; Betis 27; Málaga 26; Leganés 24; La Coruña 23; Granada 19; Gijón 17; Osasuna 10.