Así se determinarán los últimos dos cupos disponibles para la primera llave de play off

07/03/2017 -

Si bien hay cinco zonas en las que están dispersados los equipos santiagueños, son 10 las que integran la región centro. Entonces, los 10 primeros clasifican a octavos de final, mientras que doce equipos jugarán la fase previa, de la que saldrán los 6 que se unirán a los 10 que quedarán esperando para darle vida a los octavos de final. De esos doce, diez son los segundos de cada zona. Y los últimos dos cupos son para los mejores terceros de las 7 zonas de 4 equipos.

Dentro de ese lote, el que saca una clara ventaja es Talleres de Añatuya, que si no consigue ser segundo en su zona, será uno de los mejores terceros con un triunfo en la última fecha. El que está en idéntica situación es Deportivo Coinor de Frías, ya que ambos son los líderes de la tabla de los terceros con siete unidades, por lo que dependen de sí mismos para seguir en carrera. Un poco más relegados, aparecen Juventud Unida de Quimilí (6 y -17 de diferencia de gol) y Argentino de Las Termas (4 y -2). Juventud debe ganar y esperar que Talleres, Coinor o Independiente de Machigasta (6 y -1), al menos dos de ellos no gane. Y Argentino debe ganar y esperar que pierdan Talleres (por goleada) y Coinor; y que no ganen Independiente, Juventud e Independiente de Catamarca (5).