Indican requisitos para el carné del boleto gratuito y para acceder al descuento

Fotos VIAJES. Los secundarios y universitarios se ahorrarán poco más de $3 por viaje que realicen.

07/03/2017 -

Las empresas de transporte urbano de colectivos comenzarán a expedir el carné estudiantil para acceder a beneficios del boleto gratuito y descuentos en el costo del pasaje a partir del lunes de la semana próxima.

Con el carné, los estudiantes del Nivel Primario, accederán al pasaje gratuito mientras que los secundarios y universitarios se beneficiarán con un descuento del 40% en el valor normal del pasaje de colectivo que actualmente cuesta $7,95.

Desde la empresa Ersa, la cual opera 6 líneas y 11 ramales de corredores urbanos, el gerente Gustavo Moreno señaló cuáles serán los requisitos que se pedirán y los horarios en los que se atenderá en la sede de la empresa en avenida Colón (s) 4821.

El descuento en el caso de los secundarios, terciarios y universitarios es del 40% sobre la tarifa normal, con lo cual el precio del boleto para ellos será de $4,77. Según explicaron desde la empresa, el descuento también tendrá vigencia para la asistencia de los alumnos a las clases de Educación Física que, por lo general, son en un horario distinto al de las clases habituales.

En el caso de un alumno de Nivel Secundario o Universitario que utilice un boleto para ir a su establecimiento educativo y otro para regresar, tendrá un ahorro sobre el precio normal del boleto de $6,36 por día. Si se tiene en cuenta los 5 días hábiles en los que concurren los alumnos a clase, el ahorro sería de unos $32 a la semana y casi $130 al mes por cada alumno. En aquellas familias donde haya más de uno que concurra a la escuela secundaria o universitaria, el ahorro obviamente se duplica.Destacaron además que no está estipulado el descuento a jubilados.

Horarios

Desde la gerencia de Ersa indicaron que la atención para expedir los carnés correspondientes será desde el próximo lunes en el horario de 6 a 13 y de 15 a 20 horas, hasta el viernes y en las semanas sucesivas.

También puntualizaron que el costo del carné será de $40. El año pasado era de $30.

"El carné se otorga en el momento. Los interesados necesitan presentar 2 fotos 4x4 porque una queda en registro de la empresa y la otra se coloca en el carné, el certificado de escolaridad y el DNI o certificado de residencia", indicó el gerente de la empresa.

Desde otra de las empresas que cubre varios corredores, Decano, señalaron que aguardaban la notificación de Tránsito para comenzar la expedición de los carnés. No obstante, señalaron que estaban finalizando los trámites administrativos que permitan desde el lunes comenzar a expedir los carnés, con los mismos requisitos que el año pasado y a un costo de $50, en su domicilio de Libertad oeste 3819. Asimismo, desde la línea 15, respondieron que aún no tenían la notificación oficial para iniciar la expedición de carnés, pero no descartaron comenzar el próximo lunes la atención de pedidos.