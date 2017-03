Habría intentado asesinar a su ex mujer y simuló un intento de suicidio

07/03/2017 -

Un tribunal juzga a un individuo, a quien su ex pareja endilgó un intento de homicidio, el que quiso hacer aparecer como un suicidio, inducido por "San La Muerte".

El escándalo estalló el 24 de septiembre del 2013 en Loreto. Lo protagonizaron, Daniela Leticia Andrada y Mario Alejandro Herrera.

Según la mujer, aún separados ocupaban la misma vivienda; en una habitación, dos niños descansaban.

Desde hacía largos meses, la pareja se había disuelto, pero él -según la víctima- mantenía las apariencias a fuerza de violencia y amenazas.

"Me juraba que si me iba, él me mataría, después a nuestros hijos y él mismo se metería un tiro", dijo.

Noche violenta

Aquella noche, "llegué cansada del trabajo. Él me dio un café y quedé casi dormida. Fue a mi habitación", relató la mujer ayer.

"Después recuerdo que él se acercó. Tenía los guantes de goma amarillos que había comprado días atrás".

Continuó Andrada: "Tomó una almohada y me apretó en la cabeza. Creo para asfixiarme. Luchamos. Sacó un revólver y me disparó en la cabeza". La mujer dijo que como pudo, escapó ensangrentada.

"Tenía miedo que con el mismo revólver fuera a la pieza y matara a los chicos", agregó.

"Agarré el arma y la tiré al techo de la casa. Caminé unos metros y me desmayé", dijo la denunciante.

Andrada declaró en el juicio oral que aún tiene el plomo que ingresó por la cabeza y quedó alojada junto a la nariz.

La versión de Herrera

En la víspera, por sugerencia de su abogada, Nuria Kippes, Herrera prefirió el silencio ante los jueces.

Sin embargo, se leyó la ingatoria del 2013.

De acuerdo con el hombre, su ex mujer atravesaba grandes problemas psicológicos-emocionales.

Su patología se acentuaba por su devoción a San La Muerte, "deidad" pagana muy cercana al submundo carcelario.

Ahondó Herrera que su ex mujer "dormía abrazada a San La Muerte".

En esas circunstancias se encerró en la habitación y tomó el revólver con el cual le anunció que se quitaría la vida.

Pese a sus esfuerzos, aclaró el detenido, Andrada abrió fuego a la altura de la cabeza.

Andrada quedó tendida en un charco de sangre.

Después, llegó la policía y se lo llevó, acusado de "homicidio en grado de tentativa".

El juicio terminará el 9 de este mes.