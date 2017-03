Periodista reveló que a su madre no le resultó fácil aceptar que él era gay

07/03/2017 -

Osvaldo Bazán recordó con cariño a su querida mamá Lidia, quien falleció el año pasado y señaló que para ella no fue fácil aceptar su condición de gay.

"Mi vieja no pudo terminar la primaria, vivió en Salto Grande, 50 kilómetros al norte de Rosario, se casó muy joven e hizo todo lo posible para que mi hermano y yo estudiáramos y nos fuera bien, tanto ella como mi viejo", recordó el escritor en el programa de Luis Novaresio.

Más tarde, ambos afrontaron dos muertes en la familia: "En el año 98, mi hermano muere en un accidente en la ruta nacional 34 y a los 78 días muere mi viejo de tristeza".

Cuando Novaresio le preguntó qué pasó cuando Lidia se enteró de su orientación sexual, Bazán dijo: "Mi vieja se enteró que yo era gay hace muchos años, cuando todavía no era tan común, y lo superó porque me quería".

Luego, relató que la reacción que tuvo su mamá al enterarse de esta noticia está reflejada en la comedia musical que escribió Y un día Nico se fue. "Yo tenía una relación con un chico que se llamaba Nico. Cuando él me dejó, yo ya tenía 30 años y le dije a mi vieja: ‘se fue de casa’. Me dice: ‘¿ustedes eran amigos o algo más?’. Ella vivía en el pueblo y yo en Rosario. Yo le dije que éramos algo más, que éramos pareja. Mi vieja, sin dejar de cortar cebolla me dice ‘¿y no te parece que algún día te puede gustar una chica aunque tenga el pelo muy cortito?’.

Por último, Osvaldo aseguró: "Yo sé que para ella no fue fácil. Después de la muerte de mi hermano, me dijo: ‘hay algunas madres que cuando se enteran de que su hijo es gay lo echan de la casa, si yo hubiera hecho eso, ahora estaría sola’".