Estalló la guerra nuevamente entre Carmen Barbieri y el hijo mayor de Santiago Bal

07/03/2017 -

El viernes pasado Santiago Bal se descompensó minutos antes de la función y por tal motivo tuvieron que suspender las funciones de La Gran Revista de Mar del Plata.

Nuevamente las diferencias entre Carmen Barbieri y Mariano Bal, hijo de Santiago y ex mánager de la cómica salieron a la luz y quedaron plasmadas en un fuerte audio difundido por el programa Informadísimos (Magazine) donde Carmen arremete sin filtro contra el hermano de Federico.

"Mariano Bal es un ingrato porque tendría que reconocer que yo hago mucho por el padre. Después de todo lo que pasó, dejo todas las cosas de lado y hago mucho, demasiado, por el padre, pero como no lo sabe reconocer... la gente es así", se la escuchó decir.

La mala relación entre ambos comenzó cuando Mariano Bal dejó de ser el mánager de Carmen Barbieri, tras la separación de la cómica con su papá Santiago. Según Barbieri, Mariano fue uno de los responsables de su deuda con la Afip junto a su ex marido y contador.

En ese momento, Barbieri había denunciado: "Cuando se fue, dejó de pagar todo. Mariano Bal, Santiago Bal y el contador van a tener que responder en la Justicia porque me dejaron un muerto. Me voy a hacer cargo de lo que no se pagó desde 2009 hasta ahora porque si no lo pago, voy a la cárcel. Voy a hacer todo lo posible para poder pagarlo y lo cuento porque me quiero proteger por las amenazas telefónicas. Todo lo que trabajo será para Afip y ahí estoy cumpliendo".

Carmen puso fin a la temporada de verano en Carlos Paz y viajó a Mar del Plata para acompañar a Santiago Bal, quien el día de su descompensación había confesado que sentía morirse. "Santiago está peleado con la vida desde hace mucho tiempo. Tiene que cambiar su actitud y agradecer que está vivo y con trabajo", dijo Barbieri.