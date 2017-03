Militantes K escupieron a Mercedes Ninci y le quitaron el celular

Fotos Mercedes Ninci.

Hoy 11:09 -

La periodista Mercedes Ninci fue violentamente atacada por militantes kirchneristas, cuando trabajaba para realizar la cobertura de la llegada de la ex presidenta Cristina Kirchner a Comodoro Py.

Ninci hizo una salida en vivo para el programa de Marcelo Longobardi. Luego, fue increpada por un grupo de personas que la insultó tratándola de "gorila" y "golpista". Ante esto, sacó su teléfono parta registrar el momento y se le fueron encima, quitándoselo.

Te recomendamos: Causa Los Sauces: Cristina Kirchner presentó un escrito

La policía no intervino, pero sí lo hizo el piquetero Luis D'Elía, quien estaba en el lugar con su agrupación MILES. En tanto, ella contó: "Una mujer me pegó una trompada y otra me escupió".