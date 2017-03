Fotos Concejales bandeños distinguieron a la gobernadora.

07/03/2017 -

La Gobernadora de la Provincia, Dra. Claudia de Zamora recibió a los miembros del Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de la Banda, quienes le entregaron el importante reconocimiento que la declara “Mujer Destacada del 2017” como homenaje al celebrarse, mañana, el Día internacional de la Mujer.

Los concejales de La Banda decidieron “declarar en su ciudad natal a la Gobernadora de la Provincia, Dra. Claudia Alejandra Ledesma Abdala de Zamora, la Mujer con mayor protagonismo por sus acciones de gobierno en beneficio de todos santiagueños y en particular de los vecinos de la Ciudad de la Banda, al celebrarse el Día Internacional de la Mujer, como una forma de rendirle un justo y sincero agradecimiento por tan importante labor”.

Entre los considerandos estiman que “el rol de la mujer en la actualidad es admirable y desafiante, puesto que el peso de la tradición femenina que se va heredando y trasmitiendo de una mujer a otra, de casarse, tener hijos y formar una familia se le suma el desafío de coordinar actividades hogareñas con las profesionales”.

“Que nuestra Gobernadora, Claudia Alejandra Ledesma Abdala de Zamora es un claro ejemplo del reto que asumieron las mujeres de este tipo, es abogada, escribana y política”.

“Qué es importante destacar que su gestión está marcada por una profunda consciencia social, producto de su esencia de mujer, que se reflejan en obras como; plan de viviendas sociales a la familia santiagueña, que a la actualidad proveyeron de más de ocho mil viviendas en las distintas localidades de la Provincia, el Plan de Erradicación de ranchos, destinados al interior de nuestra Provincia, la Creación de los juzgados de violencia de género en nuestra Provincia, únicos en el País, como un sinnúmeros de obras de profundo impacto en la vida de la mujer”.

“Que los Bandeños podemos jactarnos de tener una Gobernadora de esta ciudad, que ha trascendido las fronteras de nuestra provincia, no solo contribuyendo a su desarrollo sino que se convirtió en una líder política, sirviendo como modelo y motivación para otras mujeres”.

Entre los presentes estuvieron: la Vice Intendente Municipal Mirta Abregu, el Presidente del Honorable Concejo Deliberante, Dagoberto Díaz y los concejales: Horacio Mocagatta, Eduardo Carabajal, Adela Moran, María Escañuela, Mirian Anzani, Ángela Elías, Nancy Bustamante, María Luisa Montoto, Patricia Leiva y Paola Ferrando.

Durante la reunión además, los concejales le hicieron entrega de distintos obsequios artesanales a manera de agradecimiento por todo el trabajo que viene realizando la Mandataria en todo el Territorio Provincial, desde viviendas con el programa de viviendas sociales, en el sector salud, educación, caminos y demás. A su vez, hicieron especial hincapié en el crecimiento de la Ciudad de la Banda con todas las obras de gran infraestructura, como lo es el Centro de Salud Integral Ricardo “Pololo” Abdala, que marcó un antes y un después en el sector sanitario de la misma.

“Uno no lo hace pensando en un reconocimiento ni en nada”, dijo la Dra. Claudia de Zamora y agregó “uno trabaja dando lo mejor de sí, poniendo tanto esfuerzo, sacrificio. Las mujeres me van a entender, no soy solo la Gobernadora que ejerce esta función pública, sino que vuelvo a mi casa tengo mis niños pequeños”, agregó después.

“Si hay algo que todos los días me encomiendo a Dios cuando despierto, le pido nunca perder la sensibilidad para ponerme en el lugar del otro, en esa persona que menos tiene, que más necesita y más en estos tiempos. En el que necesita trabajo, en el que tiene una enfermedad, en el que tiene un hijo enfermo, entonces trato de ayudarlos desde donde me toca” destacó la Gobernadora.

Sobre el reconocimiento recibido, la Titular del Poder Ejecutivo remarcó, “como bandeña es una alegría inmensa. Pienso en mi familia –reflexionó- y pienso en mi abuelo, en las palabras que me dijo, “uno siempre tiene que entregar lo mejor de uno, estar al servicio del Pueblo y escuchar al prójimo, nunca perder la sensibilidad y creo que en eso me identifico mucho con “Pololo” expresó emocionada la Dra. Claudia de Zamora.

Por su parte, las Concejales también manifestaron su agradecimiento y no solo destacaron el crecimiento de la Banda sino de todo el territorio provincial. “Por el espacio que nos brinda, por haber abierto el camino de la esperanza de tanta gente y por llevar la bandera de las mujeres que ha despertado el amor en los corazones de toda la gente. Eso no tiene color político” dijo María Luisa Montoto. “Aquí estamos todos los colores políticos de la Banda, reconociendo tu capacidad y tu servicio” agregó también.

En tanto que, María Escañuela remarcó, “Claudia ha sido siempre así. Nunca ha cambiado ni va a cambiar porque su esencia es ser lo que es y lo que muestra ser, sencilla, humilde, buena del corazón”.

Además, Eduardo Carabajal contó los puntos que tuvieron en cuenta para distinguirla a la Gobernadora como “Mujer más destacada de la Ciudad de la Banda. Fue una decisión unánime, de todos los concejales” y agregó “hemos puesto en consideración tu accionar de gobierno en La Banda y en toda la provincia”–resaltó.

“Apoyamos esta idea e iniciativa, gustosos y orgullosos de vos”, destacó “Chaca” Carabajal.

En otro orden, Mirian Anzani, otra de las Concejales y docente por vocación, habló y se mostró muy agradecida por el anuncio de la Gobernadora hace algunos días y por ser una de las pocas Provincias de haber comenzado las clases normalmente, “tu discurso me he emocionado, y realmente ha sido una satisfacción, porque el anhelo era ese, que todo lo que estaba en negro pase al básico más el aumento es algo hermoso, es algo que no terminan de creer muchas”, resaltó Mirian.

“Sabemos el cambio que hubo en educación desde el año 2005 a la fecha, hoy la educación está en lo alto, por eso le dejo mi agradecimiento en nombre de mis colegas, que aman la docencia. Hoy el que trabaja en la ciudad o trabaja en el campo trabaja de la misma manera, con los mismos elementos, en mismas condiciones edilicias” cerró la docente durante su visita.

Finalizando el encuentro, Adela Moran, destacó, “el cambio que tenemos hoy en nuestro Centro Integral de Salud, nada que ver” y recordó además que “en la maternidad de la calle Rivadavia no había médicos, no había nada y hoy gracias a Usted Gobernadora tenemos todo en el Centro Integral”.

Palabras de Mirta Abregu

La vice intendente municipal de la Banda, Mirta Abregu, remarcó el encuentro con la Gobernadora al finalizar, “la conocí hace mucho tiempo y veo la sensibilidad que tiene con toda la gente y para nosotros es un orgullo, mañana en el día de la mujer, venir y saludarla”.

“El frente Cívico presento un proyecto y ese proyecto ha sido aprobado por todos los Concejales –contó Mirta Abregu-. Somos tres bloques y ha sido aprobado por unanimidad. Es decir que para nosotros representa la mujer, fuera de la Gobernadora de Santiago del Estero, es la mujer con sensibilidad hacia la gente que menos tiene, la mujer que ayuda a toda la gente que más la necesita”. “En el día de la mujer ella nos representa, como mujer, como Gobernadora y como bandeña”, destacó Mirta Abregú.