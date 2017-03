La desgarradora foto del cumpleaños de un niña que solo tuvo una invitada

Hoy 16:37 -

Tartas, globos y mucha comida era lo que ofrecia la pequeña Kelsey en la fiesta de su cumpleaños que se vio opacada luego de que solo una de sus invitadas se presentara.

Los padres de la pequeña organizaron el festejo en un salón de de Champaign (Illinois, EEUU). Sin embargo la emoción se transformó en desolación cuando solo una aiga de la niña acudió al festejo.

La foto, tomada por su hermana, conmovió a las redes sociales, la cual se viralizó rápidamente transformándose en mensajes de aliento para la pequeña.

Tartas, globos y mucha comida era lo que ofrecia la pequeña Kelsey en la fiesta de su cumpleaños que se vio opacada luego de que solo una de sus invitadas se presentara.

Los padres de la pequeña organizaron el festejo en un salón de de Champaign (Illinois, EEUU). Sin embargo la emoción se transformó en desolación cuando solo una aiga de la niña acudió al festejo.

La foto, tomada por su hermana, conmovió a las redes sociales, la cual se viralizó rápidamente transformándose en mensajes de aliento para la pequeña.



my little sisters birthday party is today & only one girl showed up pic.twitter.com/rkkVukztFv

for people who really think i'm lying.. i just didn't wanna post this because she looks sad but here she is w her new best friend yesterday pic.twitter.com/T3eSQ7srZK