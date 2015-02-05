CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 8 de Marzo de 2017
A LAS 21.15 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA
Por El Liberal
Hoy 21:53 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 PAUSA EN FAMILIA
08.35 LIBERTAD DE OPINIÓN
09.35 NICK JR.
10.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA
(CONTINUACIÓN)
12.30 TELEFE NOTICIAS
13.00 NOTICIERO 7 1º EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA
VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 JOSUÉ. ESTO PASÓ EN EL
CAPÍTULO ANTERIOR
15.30 EL SECRETO DE FERIHA
16.30 EL REGRESO DE LUCAS
17.30 CORTÁ POR LOZANO
18.30 CASO CERRADO
20.00 NOTICIERO 7 - EDIC. CENTRAL
21.15 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA
22.30 SORTEO DE MONO BINGO
22.45 SORTEO TOMBOLA NOCTURNA
23.00 ADDA, AMAR DESPUÉS DE AMAR
00.00 DESPEDIDA DE SOLTEROS
01.00 DIARIO DE MEDIANOCHE
01.15 UPLAY
01.30 PAUSA EN FAMILIA
AMÉRICA
09.00 DESAYUNO
12.00 TE CUENTO AL MEDIODÍA
13.30 INTRUSOS
16.30 INFAMA
18.45 AMÉRICA NOTICIAS
20.45 INTRATABLES
CANAL 9
15.00 AMORES CON TRAMPA
16.00 UN CAMINO HACIA EL
DESTINO
17.00 AMO DESPERTAR CONTIGO
18.00 LA ROSA DE GUADALUPE
TELEVISIÓN PÚBLICA
13.00 TV PÚBLICA NOTICIAS
14.00 COCINEROS
17.00 A CONFIRMAR
18.00 OLIMPIA, CAMINO A LA
GLORIA
19.00 MARATÓN 2017
20.00 TV PÚBLICA NOTICIAS
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
17.00 CUESTIÓN DE PESO
18.30 A TODO O NADA - LAS
PUERTAS
20.00 TELENOCHE
21.30 A TODO O NADA - ESPECIAL
PERROS
22.30 QUIERO VIVIR A TU LADO
CANAL 14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 PASIÓN POR ELTURF
14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª
EMISION
15.00 RUIDO DE MOTORES
15.30 LIBERTAD DE OPINIÓN
17.00 DALE FERRO
18.00 VA DE NUEVO
18.30 ZAPA ZAPA
19.00 PUNTO LÍMITE
20.00 TICKET AL SHOW
21.00 LA RUTA DEL
DOCUMENTALISTA
21.30 NOTICIERO 7 (R) 2ª
EMISIÓN
22.30 LA TOCATA
CANAL 4
13.00 NOTI EXPRESS PRIMERA
EDICIÓN
13.30 POLI 24
14.00 BMX SANTIAGO
14.30 MUNDO RALY
15.00 DEPORTE EXPRESS
17.00 SEGURIDAD VIAL
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 TE QUIERO BANDA
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 EN PLENITUD
22.30 LA FIJA
23.00 PUERTO PESCA
PELÍCULAS
CINEMAX
07.25 ¿DÓNDE QUEDÓ EL AMOR?
09.54 REENCUENTRO
11.52 JUNTOS... PERO NO TANTO
13.46 EL JARDINERO FIEL
16.22 ABANDONADA
18.05 PREMONICIONES
20.00 INVASORES
22.00 TIRO MORTAL
23.54 LÁGRIMAS DE SOL
TCM
08.00 LA PEQUEÑA PÍCARA
12.10 EL GRAN GOLPE
14.00 TRON
15.55 TERMINATOR 2. JUICIO FINAL
18.30 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
19.30 ALF (TEMPORADA 3)
21.00 UN EQUIPO MUY ESPECIAL
23.30 LA PANTERA ROSA
TNT
08.49 SI YO TUVIERA 30
10.29 MISS SIMPATÍA
12.28 MATILDA
14.09 EL LADO LUMINOSO DE LA VIDA
16.17 MAMMA MIA!
18.09 EL CAZA RECOMPENSAS
20.07 AMIGOS CON BENEFICIOS
22.00 HUGO CHÁVEZ, EL COMANDANTE
22.55 EL TURISTA
00.40 HUGO CHÁVEZ, EL COMANDANTE
01.35 RESIDENT EVIL. EL HUÉSPED
SPACE
06.57 EL ATAQUE DE LAS ARAÑAS
08.50 BATMAN REGRESA
11.14 CARRERA INFERNAL
12.47 LOS ÁNGELES DE CHARLIE
14.32 LOS ÁNGELES DE CHARLIE. AL LÍMITE
16.30 BLINDSIDED
18.01 AGENTE SALT
19.56 VENGANZA DESPIADADA
22.00 INFRAMUNDO. EL DESPERTAR
23.35 LOS HOMBRES QUE NO AMABAN A LAS
MUJERES
CINECANAL
09.00 SANTA’S LITTLE HELPER
10.50 NUEVE MESES
12.40 EL CLUB DE MADRES SOLTERAS
15.15 500 DÍAS CON ELLA
17.25 EL VIAJE MÁS LARGO
20.00 27 BODAS
22.00 LOS RECOLECTORES
23.55 BÚSQUEDA IMPLACABLE
SONY
07.00 SEINFELD
07.30 SEINFELD
08.00 SEINFELD
08.30 SEINFELD
09.00 LAS REGLAS DEL JUEGO
09.30 LAS REGLAS DEL JUEGO
10.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
10.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
11.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
11.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
12.00 LOBO ADOLESCENTE
14.00 THE FOSTERS
15.00 THE FOSTERS
16.00 THE FOSTERS
17.00 ÁNGELES Y DEMONIOS
19.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
20.00 CÓDIGO NEGRO
A DÓNDE IR
COSTA MADERO
(PARQUE AGUIRRE)
+HOY, EN EL CICLO LUNAR:
MARCELO TOLEDO, EN RECITAL.
CENTRO CULTURAL DEL
BICENTENARIO
(PELLEGRINI 149)
+JUEVES 9, “MUJERES EN LA
HUELLA”, SOLES Y LUNAS,
ANDREA LEGNAME, ISABEL
NEIROT, VERÓNICA SARDAÑA,
LUCÍA SARMIENTO, CLAUDIA
TORRES, Y ADRIANA MEDIAN.
EL MAGISTRADO
(YRIGOYEN Y ALVEAR)
+HOY, A PARTIR DE LAS 22, LUPE
CARDOZO LES CANTA A LAS
MUJERES EN SU DÍA.
+JUEVES 9, A LAS 22.30, ZAMBAS
Y CHACARERAS CON EDITH
CORPOS.
BELLAS ALAS
(AVDA. BELGRANO (S) 1807)
+VIERNES 10, JARANA NEGRA,
MÚSICA AFROLATINA CON CECILIA
ESCOBAR, MARIO PALAVECINO,
MATÍAS QUIÑÓNEZ, ENZO ROJAS,
LAURA ROJAS, BELÉN SPLANGUÑO
Y GONZALO LARES.
DESAFINADOS BAR
(URQUIZA 267)
+JUEVES 16, A LAS 22.30,
MARIANA BARAJ & FERNANDO
BARRIENTOS, CANTAN A VIOLETA
PARRA & GUSTAVO “EL CUCHI”
LEGUIZAMÓN.
CINES
SUNSTAR
MONSTER TRUCKS (3D):
ANIMACIÓN, (ATP)
HOY 16:20 (Cast)
FRAGMENTADO 2D
SUSPENSO (16 años)
HOY 19:15 (Cast) 22:35 (Subt)
LOGAN (2D):
AVENTURA, ACCIÓN (+16 años)
HOY 16:45 (Cast) 19:20
(Subt) 22:30 (Subt)
LA LLAMADA 3 2D
TERROR. (13 años)
HOY 22:40 (Subt)
EL ESPACIO ENTRE
NOSOTROS (2D):
CIENCIA FICCIÓN. (+13 años)
HOY 19:00 (Cast)
LEGO BATMAN LA
PELÍCULA (2D):
ANIMACIÓN, (ATP)
HOY 16:50 (Cast)
MOISÉS Y LOS 10
MANDAMIENTOS (2D):
DRAMA. (+ 13 años)
HOY 17:00 (Cast) 19:40 (Cast)
TRAINSPOTTING (2D):
POLICIAL, COMEDIA (+ 16 AÑOS)
HOY 22:40 (Subt)
MOANA (2D):
ANIMACIÓN, (ATP)
HOY 17:00 (Cast)
CINCUENTA SOMBRAS
MÁS OSCURAS (2D):
ROMANCE , DRAMA (+ 13 AÑOS)
HOY 19:20 (Subt) 22:20 (Subt)
HÍPER LIBERTAD
MOANA, UN MAR DE
AVENTURAS 2D ATP
CASTELL. 18:40 - (Todos los días)
FRAGMENTADO 2D APTA 16
AÑOS
CASTELL. 23:10 - (Todos los días)
MONSTER TRUCKS 2D ATP
CATELL. 20:40- (Todos los días)
LA LLAMADA 3 2D ATPA 13
CON RESERVA
CASTELL. 21:00- (Todos los días)
TRAINSPOTTING 2 2D APTA
16 AÑOS ESTRENO SUBTITULADA
23:20 (Todos los días)
LOGAN 2D ATPA 16 AÑOS
ESTRENO CASTELLANO 17:40-
20:30- (Todos los días)
SUBTITULADA 23:05 (Todos los días)
MOISÉS Y LOS 10
MANDAMIENOS 2D ATP
18:00 (Todos los días)