CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 8 de Marzo de 2017

A LAS 21.15 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA

Hoy 21:53 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 PAUSA EN FAMILIA

08.35 LIBERTAD DE OPINIÓN

09.35 NICK JR.

10.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA

(CONTINUACIÓN)

12.30 TELEFE NOTICIAS

13.00 NOTICIERO 7 1º EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA

VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 JOSUÉ. ESTO PASÓ EN EL

CAPÍTULO ANTERIOR

15.30 EL SECRETO DE FERIHA

16.30 EL REGRESO DE LUCAS

17.30 CORTÁ POR LOZANO

18.30 CASO CERRADO

20.00 NOTICIERO 7 - EDIC. CENTRAL

21.15 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA

22.30 SORTEO DE MONO BINGO

22.45 SORTEO TOMBOLA NOCTURNA

23.00 ADDA, AMAR DESPUÉS DE AMAR

00.00 DESPEDIDA DE SOLTEROS

01.00 DIARIO DE MEDIANOCHE

01.15 UPLAY

01.30 PAUSA EN FAMILIA


AMÉRICA

09.00 DESAYUNO

12.00 TE CUENTO AL MEDIODÍA

13.30 INTRUSOS

16.30 INFAMA

18.45 AMÉRICA NOTICIAS

20.45 INTRATABLES


CANAL 9

15.00 AMORES CON TRAMPA

16.00 UN CAMINO HACIA EL

DESTINO

17.00 AMO DESPERTAR CONTIGO

18.00 LA ROSA DE GUADALUPE


TELEVISIÓN PÚBLICA

13.00 TV PÚBLICA NOTICIAS

14.00 COCINEROS

17.00 A CONFIRMAR

18.00 OLIMPIA, CAMINO A LA

GLORIA

19.00 MARATÓN 2017

20.00 TV PÚBLICA NOTICIAS


 EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

17.00 CUESTIÓN DE PESO

18.30 A TODO O NADA - LAS

PUERTAS

20.00 TELENOCHE

21.30 A TODO O NADA - ESPECIAL

PERROS

22.30 QUIERO VIVIR A TU LADO

 


CANAL 14 

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 PASIÓN POR ELTURF

14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª

EMISION

15.00 RUIDO DE MOTORES

15.30 LIBERTAD DE OPINIÓN

17.00 DALE FERRO

18.00 VA DE NUEVO

18.30 ZAPA ZAPA

19.00 PUNTO LÍMITE

20.00 TICKET AL SHOW

21.00 LA RUTA DEL

DOCUMENTALISTA

21.30 NOTICIERO 7 (R) 2ª

EMISIÓN

22.30 LA TOCATA


CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS PRIMERA

EDICIÓN

13.30 POLI 24

14.00 BMX SANTIAGO

14.30 MUNDO RALY

15.00 DEPORTE EXPRESS

17.00 SEGURIDAD VIAL

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 TE QUIERO BANDA

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 EN PLENITUD

22.30 LA FIJA

23.00 PUERTO PESCA


PELÍCULAS

CINEMAX

07.25 ¿DÓNDE QUEDÓ EL AMOR?

09.54 REENCUENTRO

11.52 JUNTOS... PERO NO TANTO

13.46 EL JARDINERO FIEL

16.22 ABANDONADA

18.05 PREMONICIONES

20.00 INVASORES

22.00 TIRO MORTAL

23.54 LÁGRIMAS DE SOL

TCM

08.00 LA PEQUEÑA PÍCARA

12.10 EL GRAN GOLPE

14.00 TRON

15.55 TERMINATOR 2. JUICIO FINAL

18.30 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

19.30 ALF (TEMPORADA 3)

21.00 UN EQUIPO MUY ESPECIAL

23.30 LA PANTERA ROSA

TNT

08.49 SI YO TUVIERA 30

10.29 MISS SIMPATÍA

12.28 MATILDA

14.09 EL LADO LUMINOSO DE LA VIDA

16.17 MAMMA MIA!

18.09 EL CAZA RECOMPENSAS

20.07 AMIGOS CON BENEFICIOS

22.00 HUGO CHÁVEZ, EL COMANDANTE

22.55 EL TURISTA

00.40 HUGO CHÁVEZ, EL COMANDANTE

01.35 RESIDENT EVIL. EL HUÉSPED

SPACE

06.57 EL ATAQUE DE LAS ARAÑAS

08.50 BATMAN REGRESA

11.14 CARRERA INFERNAL

12.47 LOS ÁNGELES DE CHARLIE

14.32 LOS ÁNGELES DE CHARLIE. AL LÍMITE

16.30 BLINDSIDED

18.01 AGENTE SALT

19.56 VENGANZA DESPIADADA

22.00 INFRAMUNDO. EL DESPERTAR

23.35 LOS HOMBRES QUE NO AMABAN A LAS

MUJERES

CINECANAL

09.00 SANTA’S LITTLE HELPER

10.50 NUEVE MESES

12.40 EL CLUB DE MADRES SOLTERAS

15.15 500 DÍAS CON ELLA

17.25 EL VIAJE MÁS LARGO

20.00 27 BODAS

22.00 LOS RECOLECTORES

23.55 BÚSQUEDA IMPLACABLE

SONY

07.00 SEINFELD

07.30 SEINFELD

08.00 SEINFELD

08.30 SEINFELD

09.00 LAS REGLAS DEL JUEGO

09.30 LAS REGLAS DEL JUEGO

10.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

10.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

11.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

11.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

12.00 LOBO ADOLESCENTE

14.00 THE FOSTERS

15.00 THE FOSTERS

16.00 THE FOSTERS

17.00 ÁNGELES Y DEMONIOS

19.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

20.00 CÓDIGO NEGRO


A DÓNDE IR

COSTA MADERO

(PARQUE AGUIRRE)

+HOY, EN EL CICLO LUNAR:

MARCELO TOLEDO, EN RECITAL.

CENTRO CULTURAL DEL

BICENTENARIO

(PELLEGRINI 149)

+JUEVES 9, “MUJERES EN LA

HUELLA”, SOLES Y LUNAS,

ANDREA LEGNAME, ISABEL

NEIROT, VERÓNICA SARDAÑA,

LUCÍA SARMIENTO, CLAUDIA

TORRES, Y ADRIANA MEDIAN.

EL MAGISTRADO

(YRIGOYEN Y ALVEAR)

+HOY, A PARTIR DE LAS 22, LUPE

CARDOZO LES CANTA A LAS

MUJERES EN SU DÍA.

+JUEVES 9, A LAS 22.30, ZAMBAS

Y CHACARERAS CON EDITH

CORPOS.

BELLAS ALAS

(AVDA. BELGRANO (S) 1807)

+VIERNES 10, JARANA NEGRA,

MÚSICA AFROLATINA CON CECILIA

ESCOBAR, MARIO PALAVECINO,

MATÍAS QUIÑÓNEZ, ENZO ROJAS,

LAURA ROJAS, BELÉN SPLANGUÑO

Y GONZALO LARES.

DESAFINADOS BAR

(URQUIZA 267)

+JUEVES 16, A LAS 22.30,

MARIANA BARAJ & FERNANDO

BARRIENTOS, CANTAN A VIOLETA

PARRA & GUSTAVO “EL CUCHI”

LEGUIZAMÓN.


CINES


SUNSTAR

MONSTER TRUCKS (3D):

ANIMACIÓN, (ATP)

HOY 16:20 (Cast)

FRAGMENTADO 2D

SUSPENSO (16 años)

HOY 19:15 (Cast) 22:35 (Subt)

LOGAN (2D):

AVENTURA, ACCIÓN (+16 años)

HOY 16:45 (Cast) 19:20

(Subt) 22:30 (Subt)

LA LLAMADA 3 2D

TERROR. (13 años)

HOY 22:40 (Subt)

EL ESPACIO ENTRE

NOSOTROS (2D):

CIENCIA FICCIÓN. (+13 años)

HOY 19:00 (Cast)

LEGO BATMAN LA

PELÍCULA (2D):

ANIMACIÓN, (ATP)

HOY 16:50 (Cast)

MOISÉS Y LOS 10

MANDAMIENTOS (2D):

DRAMA. (+ 13 años)

HOY 17:00 (Cast) 19:40 (Cast)

TRAINSPOTTING (2D):

POLICIAL, COMEDIA (+ 16 AÑOS)

HOY 22:40 (Subt)

MOANA (2D):

ANIMACIÓN, (ATP)

HOY 17:00 (Cast)

CINCUENTA SOMBRAS

MÁS OSCURAS (2D):

ROMANCE , DRAMA (+ 13 AÑOS)

HOY 19:20 (Subt) 22:20 (Subt)


HÍPER LIBERTAD

MOANA, UN MAR DE

AVENTURAS 2D ATP

CASTELL. 18:40 - (Todos los días)

FRAGMENTADO 2D APTA 16

AÑOS

CASTELL. 23:10 - (Todos los días)

MONSTER TRUCKS 2D ATP

CATELL. 20:40- (Todos los días)

LA LLAMADA 3 2D ATPA 13

CON RESERVA

CASTELL. 21:00- (Todos los días)

TRAINSPOTTING 2 2D APTA

16 AÑOS ESTRENO SUBTITULADA

23:20 (Todos los días)

LOGAN 2D ATPA 16 AÑOS

ESTRENO CASTELLANO 17:40-

20:30- (Todos los días)

SUBTITULADA 23:05 (Todos los días)

MOISÉS Y LOS 10

MANDAMIENOS 2D ATP

18:00 (Todos los días)

 
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