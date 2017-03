Contreras y Herrera, a la concentración nacional

Hoy 22:11 - El hockey santiagueño sigue dando pasos agigantados a medida que pasan los años. La llegada sin dudas de las canchas de césped sintético a la provincia, posibilitó a las jugadoras crecer, ponerse a la altura de la región y del país, para ganar nivel y ser tenidas en cuenta para ser parte de concentraciones. De la mano del actual titular del hockey santiagueño y también del NOA, Pablo Luccatelli, esta disciplina está dando saltos más que interesantes. Este es el caso de las recientes convocatorias que recibieron Agustina Herrera y Valentina Contreras, dos goleadores santiagueñas, para formar parte de los entrenamientos junto con las mejores jugadoras de país en el Top Five que se desarrollará en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Cenard), desde el 13 al 16 de marzo. Este nuevo llamado de la Confederación Argentina de Hockey tiene mucha importancua para las jugadoras santiagueñas, ya que de tener una buena performance en el Cenard, pueden ser tenidas de nuevo en cuenta para volver a formar parte de la última concentración que determinará la chance de formar parte de un seleccionado nacional, Las Leoncitas, para poder jugar los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires. Se trata de la jugadora de Old Lions, Valentina Contreras, de 16 años, delantera, quien volvió a ser tenida en cuenta por segunda vez para ser parte de este evento. “La verdad que estoy feliz por volver a ser tenida en cuenta para este Top Five. Quiero tratar de hacer lo mejor posible mi trabajo. Pero también espero que los nervios no me jueguen una mala pasada”, consideró. En tanto que la otra juvenil Agustina Herrera de 14 años y del Lawn Tennis Club, se mostró feliz por este llamado de la Confederación. Al mismo tiempo, Herrera que está por cumplir 15 años y es dueña de una técnica envidiable, consideró el llamado como importante pero que al mismo lo toma con mucha tranquilidad. “Es una forma de decir porque estoy ansiosas en realidad de poder jugar”, contó.