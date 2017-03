La Súper Liga Infantil vuelve con un gran sábado

Hoy 22:29 - La temporada 2017 del fútbol infantil comenzará con todo este fin de semana y en la Súper Liga Infantil no será la excepción. El próximo sábado 11 de este mes, comenzará a disputarse el Torneo Apertura denominado Copa ‘Papelera El Mundo’, con una intensa programación. Esta primera jornada contará con un total de 26 partidos, que se desarrollarán en su totalidad en el predio de UPCN. Habrá alrededor de 1100 niños de diversos sectores de la capital y de diferentes puntos de la provincia. Cabe destacar que la organización de este certamen confirmó que el cupo sigue abierto para las escuelas que quieran sumarse a este campeonato. Los interesados deberán comunicarse al celular 3855066207 (profesor Ernesto Oliva). Esta es la programación para este sábado: Categoría 2003/04. Cancha 1: 9, Escuela Los Kukys vs. Escuela Café Rodríguez 9.30, Escuela Estrella del Sur vs. Escuela Los Quiroga 10, Escuela La Loma vs. Escuela Olrlando Leiva 10.30, Atlético Forres vs. Escuela Pablo VI 11, Los Sorias vs. Potrerito 11.30, Estrella del Norte vs. Escuela Las Delicias. Categoría 2005/06. Cancha 2: 9, Los Kukys vs. Café Rodríguez 9.30, Pablo Serrano vs. Los Quirogas 10, La Loma vs. Estrella del Sur 10.30, Los Sorias vs. Escuela Pablo VI 11, Atlético Forres vs. Escuela del Norte E. Oliva 11.30, Orlando Leiva vs. Potrerito Categoría 2007/08. Cancha 3: 9, Los Quirogas vs. Escuela del Norte E. Oliva 9.30, Café Rodríguez vs. la Loma 10.30, Libre - Orlando Leiva 11, Estrella del Sur vs. Atlético Forres 11.30, Pablo Serrano vs. Los Kukys 12, Primera Junta vs. Estrella del Norte 12.30, Las Delicias vs. Pablo VI. Categoría 2009/10. Cancha 4: 9.30, Escuela del Norte E. Oliva vs. Potrerito 10, Los Quiroga vs. Atlético Forres 10.30, Café Rodríguez vs. Estrella del Sur 11, Estrella del Norte vs. Orlando Leiva. Libre: Pablo Serrano. Categoría 2011/12. Cancha 4 11.30, Los Quiroga vs. La Loma 12, Atlético Forres vs. Estrella del Sur.