La Afis pone primera, con una fecha destacada que abrirá la temporada 2017

Hoy 22:33 - Este fin de semana, regresa con todo una de las principales ligas del fútbol infantil en Santiago del Estero. El campeonato de la Afis, pondrá primera con una jornada muy esperada por los chicos, los padres y los entrenadores de cada una de las escuelitas que intervendrán esta temporada 2017. El próximo sábado 12 de este mes, comenzará el Torneo Apertura, con encuentros en las diferentes categorías, que se desarrollarán en el predio del Gremio Municipal, sede de este ya tradicional campeonato. La organización de este certamen programó una primera jornada con partidos muy lindos para disfrutar, por el nivel de sus equipos, en las diferentes categorías que serán parte del calendario en la Afis. En este sentido, el cronograma de partidos para esta fecha inicial del campeonatos, es el que se detalla a continuación: Categoría 2009: 8.30, Güemes vs. Can 28. 9, Tolosa vs. Atlas 9.30, Niños Felices vs. Real 10, Sportivo Santiago vs. Juveniles de Yanda 10.30, Las Pulgas vs. Juventud Ferroviaria 11, Pinto vs. Niños Unidos Categoría 2008: 12.10, Escuela Jorge Donis vs. Real 12.10, Sportivo Santiago vs. Pinto 12.40, Güemes vs. Juventud Ferroviaria 12.40, Escuela Las Pulgas vs. 8 Máster. Categoría 2007: 10.40, Juveniles de Yanda vs. Atlas 11, Escuela Las Pulgas vs. Real 11.10, Güemes vs. Niños Unidos 11.40, Tolosa vs. Sportivo Santiago 11.40, escuela Niños Felices vs. Can 28 Categoría 2006: 9.40, Escuela Las Pulgas vs. Güemes 9.40, Juventud Ferroviaria vs. Niños Felices 10.10, Pinto vs. Candy 11.10, Atlas vs. Juveniles de Yanda 10.40, escuela Niños Unidos vs. Máster Los más grandes Categoría 2005: 8, Escuela Jorge Donis vs. Atlas 8, Pinto vs. Juveniles de Yanda 8.35, Candy vs. Can 28 8.35, Tolosa vs. Güemes 9.10, Escuela Las Pulgas vs. Sportivo Santiago 9.10, escuela Niños Unidos vs. Real Categorías 2003/2004: 8, Escuela Las Pulgas vs. Juventud Ferroviaria 8.35, Escuela Jorge Donis vs. Real 9.05, Güemes vs. Candy 9.40, Tolosa vs. Atlas 10.15, Niños Felices vs. Juveniles de Yanda 10.50, Niños Unidos vs. Escuela Pinto. De esta manera, comenzará el sábado próximo uno de los certámenes más tradicionales del fútbol infantil en Santiago del Estero con su torneo Apertura 2017 y la sede será el Gremio Municipal.