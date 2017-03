FÚNEBRES | 8 de Marzo de 2017

Hoy 23:00 -

- Bernardina del Jesús Morales (Loreto)

- José del Transito Ramírez

- Geraldina Benítez (Frías)

- Irene Sofía Díaz de Muñoz (Clodomira)

- Bernardina del Jesús Gramajo (Loreto)

- Blanca V. Gramajo de Ledesma (La Banda)

- Marcial Nicho Rojas

CARABAJAL, CARLOS ARNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/17|. Pibe Juárez y familia participan con profundo dolor de su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

DIAZ, LUIS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/17|. Su hermana Mercedes Diaz Abascal, su cuñado Maximino Abascal, sus hijos Alicia, Juan, Dora, Edith, Graciela, Germán, Claudia y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 5/3/17|.

Elsa Castillo Carrillo y Rubén Gimenez participan con profundo dolor su fallecimiento.

GONZÁLEZ, CLARA NILDA (q.e.p.d.) Falleció el 5/3/17|. Ida Acciarri, sus hijos Lia y Esteban y Oscar Terrera, Marta Silvia Gerez y Mary Alderete, participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria. Frías

MORANDI, ISABEL CAROLINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/3/17|. Dr. Roberto O. Encalada, su esposa Emma Silvia Finno, sus hijos, hijos políticos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en este difícil momento a la familia. Elevan oraciones en su memoria.

MORANDI, ISABEL CAROLINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/3/17|. Tus compañeros de trabajo participan con profundo dolor y resignación para toda su familia de la mamá de la compañera de oficina Silvia Ana Podestad; Ing. Franco Díaz y flia; ing. Ciro Cancino y flia; Ing. Marcos Generoso y flia; Ing. Fernanda Colombero y flia; Técnico Víctor Moreno y flia; Técnico Doris Lund y flia; Técnico Carolina Arp y flia; Técnico Marilin Coria y flia; Técnica Florencia Castillo y flia; Ing. Antonio Villaverde y flia; . Rogamos oraciones a su memoria. Descansa en paz.

MORANDI, ISABEL CAROLINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/3/17|. Ing. Liz Saieg y flia, participan el fallecimiento de la mamá de Silvia Podestá y la acompañan con cariño en estos momentos.

MORANDI, ISABEL CAROLINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/3/17|. Viviana y Daniel Toscano y sus hijos Quique y Dolor, Jorgelina y Seba; José María y Eva y María y Marcos acompañan en su dolor a sus hijas Lili y Silvia. Sus restos serán inhumados en Rosario.

NICHO ROJAS, MARCIAL (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/17|. Su esposa Angela, hijos Marcelo y José, nietos Jhoselin y Luana y demás familiares, part. su fallecimiento, sus restos serán inhumados a las 14.30 hs. en el cementerio El Descanso. Casa de duelo. P.L.Gallo 330. Sala velat. Nº 2. Serv. Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

NICHO ROJAS, MARCIAL ing. (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/17|. Sus hijos Marcelo Maximiliano y Marcial José Martin Nicho Varas, la madre de sus hijos Angela Varas, participan con dolor su fallecimiento y que sus restos son velados en P.L.Gallo 340. y serán inhumados hoy a las 15 hs. en el cementerio El Descanso.

NICHO ROJAS, MARCIAL ing. (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/17|. Su familia política Jorge Autalán, María del Milagro Varas y sus hijas participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 15 hs. en el cementerio El Descanso.

NICHO ROJAS, MARCIAL ing. (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/17|. Sus familiares politicos Sra. Rebeca Marina Varas, Oscar Villalba y sus hijos Fatima y Roberto, participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 15 hs. en el cementerio El Descanso.

NICHO ROJAS, MARCIAL ing. (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/17|. Juan Angel Varas y su esposa Gabriela Cordoba y sus hijos, participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 15 hs. en el cementerio El Descanso.

NICHO ROJAS, MARCIAL ing. (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/17|. Te fuiste de viaje eterno, descansa en paz querido Nicholi. Tus familiares: Flias. Nicho Varas, Varas Autalán, Villalba Varas. Cordoba Varas, Teresita Varas, Luciana Rosina Varas, participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 15 hs. en el cementerio El Descanso.

QUATRINI, HÉCTOR AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/17|. La Dirección, personal docente, maestros de Formación Cultural, personal administrativo y de maestranza de la Escuela Formacion Profesional y Capacitacion Laboral Nº 22 participan con dolor el fallecimiento del padre de sus compañeros Héctor y Juan José. Ruegan oraciones en su memoria.

QUATRINI, HÉCTOR AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/17|. El Presidente Interventor del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo Arq. José Argentino Cambrini y demás secretarios técnicos y personal participan con profundo dolor en el fallecimiento del Sr. Héctor Augusto Quatrini, padre del Sr. Héctor Daniel Quatrini, compañero de trabajo, dan sus condolencias y acompañan a la familia.

RAMÍREZ, JOSÉ DEL TRÁNSITO (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/17|. Su esposa Berta Aparicio, hijos José y Silvina, h. pol. Rosa y Alejandro, nietos Alejandro, Lourdes, Milagros, Part. su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. Serv. Org. Amparo. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

RAMÍREZ, JOSÉ DEL TRANSITO (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/17|.

Como un guerrero luchaste hasta el fin, pero Dios quizo llevarte a su lado por tu valentía, paciencia, fortaleza, hnrades y ejemplo de Padre de Familia. ". Su hijo Walter José y Rosa Sarmiento elevan oraciones en tu memoria y ruegan que descanses en paz.

RAMÍREZ, JOSÉ DEL TRÁNSITO (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/17|. El Personal Directivo, Docente, Administrativo, Alumnado, Asociación Cooperadora, Servicios Generales de la Esc. de Comercio Prof. Antenor R. Ferreyra participan con profundo dolor el fallecimiento del Señor padre del profesor José Ramírez, docente de la casa, y ruegan oraciones al Altísimo por el eterno descanso de su alma.

RAMÍREZ, JOSÉ DEL TRÁNSITO (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/17|. Que brille para el la luz que no tiene fin " Ruben Almada partiipa con dolor la partida a la Casa del Señor del Papá de su colega prof. José Ramirez. Ruega oraciones en su memoria y pronta resignación para su flia.

RAMÍREZ, JOSÉ DEL TRÁNSITO (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/17|. Heny, Luz y Florencia Roldán Mitre, amigos de sus hijos Rosi y José, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en esta terrible pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

RAMÍREZ, JOSÉ DEL TRÁNSITO (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/17|. Adriana, Ruben (h), y Rafael Corzo participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo y vecino Sr. José del T. Ramirez. Rogamos oraciones en su memoria.

RAMÍREZ, JOSÉ DEL TRÁNSITO (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/17|. Personal del Instituto Santa Lucia, participan el fallecimiento del Padre de su compañero y amigo Prof. José Ramirez. Ruegan oraciones en su memoria.

SAYAGO DE BALESTRINI, NOEMÍ ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 5/3/17|. Sus hermanas Sonia y Rina María Sayago, sus sobrinos Daniel Demetrio González y Iesmina Sialle, Juan Daniel, Lilia Julieta, Catalina y Josefina González, participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

SAYAGO DE BALESTRINI, NOEMÍ ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 5/3/17|. Las amigas de su hermana Beba, Kalila y Negrita participan con dolor su fallecimiento, en estos momentos de profundo dolor. Ruegan una oración en su memoria.

SAYAGO DE BALESTRINI, NOEMÍ ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 5/3/17|. Lina y Adriana Tagliavini participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Mario, hijos y nietos. Elevan una oración en su memoria.

SAYAGO DE BALESTRINI, NOEMÍ ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 5/3/17|. Julio Sosa y Miguel A. Colovini, ex- empleados de Ñaro participan con inmenso dolor el fallecimiento de la Sra. esposa de nuestro querido gerente y amigo Don Mario Balestrini. Que el Señor la reciba en sus brazos y le dé el descanso eterno. Estamos con ud. Dn. Mario en estos dolorosos momentos.

SAYAGO DE BALESTRINI, NOEMÍ ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 5/3/17|. Hugo Franck, su esposa María Estela Vidal, sus hijos Marcelo, Ana Marcela e Inés y sus respectivas familias, hacen saber con profundo dolor el fallecimiento de la esposa del entrañable amigo Mario Alberto Balestrini y que sus restos fueron sepultados en cementerio Parque de la Ciudad de Sgo. del Estero. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

SAYAGO DE BALESTRINI, NOEMÍ ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 5/3/17|. El equipo Directivo, personal de secretaria, docentes, gabinetistas, personal de maestranza de la Escuela Especial Sagrado Corazón de Jesús, participa el fallecimiento de la Sra. Noemi Sayago de Balestrini y acompaña a la Lic. Valeria Balestrini y flia., en este doloroso momento. Elevan oraciones en su querida memoria.

SAYAGO DE BALESTRINI, NOEMÍ ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 5/3/17|. Roberto Japaze y familia participan con profundo dolor su fallecimiento.

SAYAGO DE BALESTRINI, NOEMÍ ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 5/3/17|. El Colegio Secundario Cristobal Colon participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre del Prof. Mario Balestrini. Se ruega una oración en su memoria.

SAYAGO DE BALESTRINI, NOEMÍ ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 5/3/17|. "Señor ya está ante tí, recibela en tus brazos". Choly, Graciela Moyano y Martín Bunge (h), participan con profunda tristeza la partida de Bocha y acompañan a Mario, sus hijos y demás fliares. en doloroso momento. Elevan oraciones.

SAYAGO DE BALESTRINI, NOEMÍ ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 5/3/17|. Vecinos del edificio Ñaro: Presti, Santillán, Arqueti, Urtubey, Ick, Lazzarone, Matach, Tagliavini, Whitaus, adm. Dra. Basbus e Isabel de Carabajal participan su fallecimiento y acompañan a su esposo Mario Balestrini e hijos y demás familias

SAYAGO DE BALESTRINI, NOEMÍ ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 5/3/17|. María Josefina Zucal (Roja), su esposo César Antonino Montenegro, participan el fallecimiento de la hermana de su querida amiga Beba. Ruega una oración en su memoria.

BOLAÑES, MARTIN GUALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/16|. Sus hijas, hijos politicos y nietos, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la parroquia Santa Rita, con motivo de cumplirse un año de su fallecimiento. Rogamos oraciones en su querida memoria.

GUTIÉRREZ, CARLOS RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 08/06/16|. A 9 meses de la partida hacia la Casa del Señor. Cada dia que pasa recuerdo mas tu voz, tu mirada llena de amor, siempre te llevo en mi mente, y por siempre estarás en mi corazón. Me dejaste muy pronto y aunque se que con Dios estás no me resigno a tu pérdida, no sabes lo que te extraño, la falta que me haces. Se que mis oraciones a Dios y mi amor de Madre y de tu Padre permitirán que en el Cielo te pueda encontrar para seguir dándote amor para toda la eternidad. Sus padres Juan Carlos y Nora, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la parroquia Santo Cristo.

PONCE, MARÍA JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/14|. Dios quiso que un emblemático 8 de marzo ocupes un lugar a su lado, para que con tu fortaleza y dedicación te conviertas en una de sus servidoras. Siempre fuiste la mujer más importante de nuestras vidas. El destino y la voluntad del Señor te convirtieron en madre, padre y abuela para nosotros. Viniste a este mundo a cumplir tu misión divina, entregarnos tu dedicación, tu presencia y tu amor, moldeando a nosotros tus hijos en personas de bien. Madre querida, a tres años de tu partida al Reino de nuestro Señor, lloramos y extrañamos la luz de tu ser, pero sentimos el alivio en nuestros corazones, porque la paz a tu espíritu te fue entregada por derecho divino. Tus hijos, nietos y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en Catedral Basílica.

SALVATIERRA DE SARMIENTO, TERESA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/16|. "Yo no estaré lejos por que la vida continua y si me necesitan llámenme y yo vendré. Aunque no me podrán ver ni tocar. Yo estaré cerca". Invitamos a la misa en el Oratorio Don Bosco a las 20.30 hs al cumplirse 11 meses de su partida al Reino Celestial. Tus hijos, nietos, bisnietos.

TÉVEZ, JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/15|. No ha sido anda fácil vivir sin ti. Estoy aprendiendo a vivir sin ti, a sobrellevar el dolor del vacío, que siento en el corazón, a mirar la puerta y saber que ya no llegarás, a vivir los festejos sin que tu estés en ellos, a vivir de los recuerdos, a verme bien aunque mi corazón sangre y me duela, a pensarte en las noches, para ver te puedo ver en mis sueños. Pero hay un lugar en el que siempre estarás y ahí no tengo que aprender a sacarte en mi corazón vivirás eternamente, siempre te recordare y te amare, se que algún día te alcanzare y te abrazare como nunca. Tus hijos. Fidel , Elena, Carlin, Juan, Chela y Norma Tevez, nietos y demás familiares, invitan a la misa hoy a las 20 hs en la parroquia María Auxiliadora.

VILLALBA , MARILÚ (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/13|. Sus hermanos: Selva, Rimar, Cacho, Lili, Coqui y Chin y demás familiares, invitan a la misa hoy a las 20.30 hs en la parroquia San José del Bº Belgrano, con motivo de cumplirse 4 años de su partida a la Casa del Señor.

VILLALBA DE GEREZ, MARILÚ (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/13|. Su esposo Orlando Gerez y amigos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la parroquia San José Bº Belgrano, con motivo de cumplirse cuatro años de su fallecimiento.

JEREZ SANGUEDOLCE, JOSÉ DANIEL ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/12|. Daniel hijo querido se fue un año mas sin verte, cuantos mas no sé, será la voluntad de Dios, cuantas navidades, nochebuenas, sola, sabes no armé el arbolito de Navidad, no podia sin tu ayuda, Dios me invito a preparar el Divino Pesebre con la familia que me queda, tu hermana, sobrinos y esperar con Fe viva en Nacimiento del Divino Niño Jesús, oramos mucho a su lado y en la media noche divina le pedimos por Ti en silencio, que descanses en paz, junto a tu padre que te quiso acompañar y a mi me de la sfuerzas para recordarte con alegría, los momentos felices a tu lado, alcanzar la esperanza de un mañana mejor y con su sabiduria divina , el consuelo y la resignación para vivir hasta que Dios me llame a tu lado.aferrandome tan solo a esos momentos felices que juntos vivimos. Tu mamá. Te quiere mucho, te querrá siempre con todo mi corazón.

AGUILAR, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/17|. Ing. Griselda Mignani Numa lamenta con profundo dolor la inesperada partida de Lucho ex compañero y gran amigo. Rogando que Dios ilumine a su esposa Silvia e hijos dándoles cristiana resignación ante irreparable pérdida.

AGUILAR, LUIS ALBERTO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/17|. Juan Carlos Diaz y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos difíciles momentos. Elevan una oración rogando por su eterno descanso.

AGUILAR, LUIS ALBERTO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/17|.

Su ex - alumno Ing. Mariano Perez Ledesma participa con dolor el fallecimiento de su ex - profesor Ing. Aguilar gran persona y excelente profesioneal. Ruega al Altisimo lo reciba en su Reino, le de la paz eterna y consuelo a su familia

AGUILAR, LUIS ALBERTO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/17|. Siempre te recordaré con cariño querido Lucho. Ing. Edmundo Gorosito Isorni y flia, acompañan a su familia en este dif´cil momento. Elevan oraciones en su memoria

DURÁN, VÍCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/17|. Rolo, Fany Numa y flia, participan con dolor de su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio La Misericordia. Ruegan una oración a su memoria

DURÁN, VÍCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/17|. El Centro de Docentes Jubilados de la Escuela Nº 446 Dr. Carlos Coronel participa con dolor el fallecimiento del hermano de su socia Sra. Sofía Durán de Numa. Que brille en el la luz que no tiene fin.

PAZ, NELVA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 6/3/17|. Su hijo Sergio Hoyos y su nuera Matilde Zahuzlimaz, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio Jardín del Sol. Ruegan una oración a su memoria

ROJAS DE REYNOSO, ZULEMA DEL LORETO (q.e.p.d.) Falleció el 6/3/17|. "No te acerques a mi tumba sollozando. No estoy allí. Soy como mil vientos soplando. Soy la luz del sol sobre el grano dorado. Soy la lluvia gentil del otoño esperando. Soy también las estrellas que titilan mientras cae la noche en tu ventana...Por eso, no te acerques a mi tumba sollozando. No estoy allí...yo no morí". Su cuñada Norma González y sus sobrinas Daniela, Silvia, Andrea, Luciana Rojas y Ariana De Arcos Rojas, participan con profundo dolor su partida, ruegan paz y resignación para sus hijos y nietos. Elevan oraciones en su amada memoria. Sus restos fueron inhumados el 07/03/17 a las 09 hs en el Cementerio La Misericordia.

ROJAS DE REYNOSO, ZULEMA DEL LORETO (q.e.p.d.) Falleció el 6/3/17|. Su cuñada Marta Rojas de Hoyos, sus sobrinos: Marty, Tito y Leonor Morelli, Adriana y Jorge Ramos y Gaby, sobrinos nietos y bisnietos, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria

ROJAS DE REYNOSO, ZULEMA DEL LORETO (q.e.p.d.) Falleció el 6/3/17|. "Hasta siempre Doña Zulema, jamás la olvidaré, fue como una madre para mi todos estos años a la par suya. Me quedan hermosos recuerdos. Que descanse en paz!." Cristina. Elevo oraciones en su memoria

ROJAS DE REYNOSO, ZULEMA DEL LORETO (q.e.p.d.) Falleció el 6/3/17|. Su amiga y compañera Aida de Gorini, participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a sus hijos y familiares en éste difícil momento. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Misericordia. Se ruega oraciones en su memoria. Que en Paz descanse.

SALTO, PRIMITIVA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 5/3/17|. "A ti Señor levanto mi alma, Dios mio en tí confío". Sus sobrinos Carlos Escobar, Alejandra y Nachito, Nella Escobar y Pablo, Ezequiel Escobar y Alexis participan su fallecimiento, acompañan con dolor a sus primos Marta, Rubén y flias., rogando que Dios fortalezca sus espíritus en irreparable pérdida. Elevan oraciones en su memoria.

SALTO, PRIMITIVA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 5/3/17|. "Los limpios de corazón verán al Redentor y gozarán de paz". Sus cuñados Marina Holga Escobar, Arq. Carlos E. Escobar y Nelly Estela Bravo, participan con door su fallecimiento y acompañan a sus queridos sobrinos Marta y Rubén y flias. en este triste momento. Ruegan oraciones por su descanso eterno.

VALDEZ, RAMÓN OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 5/3/17|.

Luis López, Gloria Cardenas, Veroniga y Virginia López participan y acompañan a Fito y demás familiares en tan penosa circunstancia

BENÍTEZ, GERALDINA (q.e.p.d) Falleció en Misiones el 6/3/17|. Su hija Norma Figueredo, demás hijos y nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria. Frías.

BENÍTEZ, GERALDINA (q.e.p.d) Falleció en Misiones el 6/3/17|. La comunidad educativa del Instituto Superior Teresa B de Barbieri, en sus cuatro niveles de formación, participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de la profesora de la casa, Norma Figueredo (Yoyi). Elevan oraciones en su memoria y cristiana resignación a su familia. Frías.

DIAZ DE MUÑOZ, IRENE SOFÍA (q.e.p.d.) Falleciò el 7/3/17|. "Dale Señor el descanso eterno eterno y brille para ella la luz que no tiene fin" . Su esposo Gregorio Muñoz participa con profundo dolor su fallecimiento . Ruega una oraciòn en su memoria.

DIAZ DE MUÑOZ, IRENE SOFÍA (q.e.p.d.) Falleciò el 7/3/17|. Su esposo Gregorio Muñoz, su hijo Daniel, Titi, Sandra Muñoz, hijos pol. nietos y bisnietos participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio de Clodomira a las 11 hs. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

DIAZ DE MUÑOZ, IRENE SOFÍA (q.e.p.d.) Falleciò el 7/3/17|. "Bienaventurados los pobres de espìritu porque de ellos serà el reino de los cielos". Su hijo Daniel Muñoz , su esposa Analìa Rodrìguez y sus hijos Carolina, Pablo, Joaquìn y Aylen participan con profundo dolor su fallecimiento.

DIAZ DE MUÑOZ, IRENE SOFÍA (q.e.p.d.) Falleciò el 7/3/17|. "Felices los que lloran porque seràn consolados por Dios". Su hijo Juan Pio Muñoz, su esposa Cristina Concha y sus nietos Franco y Mateo Muñoz participan con gran pesar su partida al reino celestial.

DIAZ DE MUÑOZ, IRENE SOFÍA (q.e.p.d.) Falleciò el 7/3/17|. "Bienaventurados los mansos porque poseeràn el reino del Mesias". Su hija Sandra Muñoz , su esposo Josè Medina y sus hijas Sofia, Eliana y Giselle Medina participan con gran pesar su fallecimiento.

DIAZ DE MUÑOZ, IRENE SOFÍA (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/17|. "No se turben, ustedes creen en Dios: Crean también en mí, en la casa de mi Padre hay muchas mansiones y voy allá a prepararles un lugar. Pero si voy a prepararles un lugar es que volveré y los llevaré junto a mi, para que donde yo estoy, estén también ustedes. "Yo soy el camino, la Verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mi" . Su hermano Tito Diaz y su esposa Mami, sus sobrinos Natalia Diaz, Juan Diaz y Cecilia Diaz, participan con dolor su fallecimiento. Sus restos son velados en Sala Velatoria Gubaira Hnos y serán inhumados hoy en el Cementerio La Esperanza de Clodomira. Se ruegan oraciones en su memoria.

DIAZ DE MUÑOZ, IRENE SOFÍA (q.e.p.d.) Falleciò el 7/3/17|. "Bienaventurados los limpios de corazòn porque veràn a Dios". Su hermano Papi Diaz, su esposa Negrita y su hijo Mario Diaz y flia. participan con profundo dolor su partida al Reino Celestial.

DIAZ DE MUÑOZ, IRENE SOFÍA (q.e.p.d.) Falleciò el 7/3/17|. "Bienaventurados los que obran la paz porque seràn hijos de Dios". Su hermano Tito Diaz, su esposa Liberada Saucedo y sus hijos Juan Pio, Natalia y Cecilia Diaz participan con gran dolor su fallecimiento.

DIAZ DE MUÑOZ, IRENE SOFÍA (q.e.p.d.) Falleciò el 7/3/17|. "Felices los que tienen hambre de perfecciòn porque seràn saciados por Dios". Su hermana Nora Diaz y sus hijos Roxana, Silvia y Carlitos Carrillo participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos seràn sepultados en Clodomira.

DIAZ DE MUÑOZ, IRENE SOFÍA (q.e.p.d.) Falleciò el 7/3/17|. "Querida Abu: se que te encuentras allì en lo alto, paseando en los jardines del cielo.Recibimos amor , cuidados y protecciòn. Siempre estaràs presente en nosotros, en cada acto de amor". Sus nietos Carolina, Pablo Joaquìn y Aylen participan con gran dolor su fallecimiento.

DIAZ DE MUÑOZ, IRENE SOFÍA (q.e.p.d.) Falleciò el 7/3/17|. "Señor ya está ante ti, recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Su sobrina Roxana Paola Carrillo, su esposo y sus hijos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria

DIAZ DE MUÑOZ, IRENE SOFÍA (q.e.p.d.) Falleciò el 7/3/17|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Su prima del alma Orfelia Santillán de Diaz, sus sobrinos Lito y flia; Gustavo y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria

DIAZ DE MUÑOZ, IRENE SOFÍA (q.e.p.d.) Falleciò el 7/3/17|. "Felices los misericordiosos porque alcanzaràn misericordia". Su cuñado Ignacio Muñoz y sus hijos Hèctor, Mònica y Miriam Muñoz participan con pesar su fallecimiento.

DIAZ DE MUÑOZ, IRENE SOFÍA (q.e.p.d.) Falleciò el 7/3/17|. "Felices los que tienen hambre de santidad porque seràn saciados por Dios". Carolina Muñoz , su esposo Leandro Amaya y sus hijos Patricio, Facundo y Amanda Amaya participan con pesar su fallecimiento.

DÍAZ, SIMION HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/3/17|. Sus hijos Marina, Gustavo, Mabel, Graciela y Walter, H/p, nietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el Cementerio Los Quirogas. Cob Caruso Cia Arg de Seguros. Servicio realizado por COCHERIA NORTE la plata 162 Tel 4219787.

DÍAZ, SIMIÓN HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/3/17|. Personal y directivos de Cable Express participan con dolor el fallecimiento de Horacio Díaz, y ruegan oraciones en su nombre.

DÍAZ, SIMIÓN HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/3/17|. El Gerente de Cable Express. Sr. Roberto Baraldo participa con dolor el fallecimiento de Horacio Díaz. Que Dios le conceda el descanso eterno.

DÍAZ, SIMIÓN HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/3/17|. El gerente técnico de cable Express Ing. Luis Ganem participa con dolor el fallecimiento de Horacio Díaz. Que brille para el la luz que no tiene fin".

DÍAZ, SIMIÓN HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/3/17|. La Comunidad educativa de la escuela Nº 837 Ing. Manuel Gallardo de Villa Zanjón acompañan en el sentimiento a la docente Sra. Marina Díaz de Acosta. Ruegan oraciones en su memoria

GRAMAJO, BERNARDINA DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 6/3/17|. Su esposo Elpidio, sus hijos Cristian y Saldrá, H/p Esteban y Ruben, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el Cementerio Loreto. Servicio realizado por COCHERIA NORTE la plata 162 Tel 4219787.

GRAMAJO DE LEDESMA, BLANCA V. (Toya) (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/17|. La gloria es un valle, un jardín, un rosal, tu nueva morada es una luz Celestial. Sus hermanas Nelva y Ramona Gramajo. Participan con profundo dolor de su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Cristo Rey de la ciudad de Loreto.

GRAMAJO DE LEDESMA, BLANCA V. (TOYA) (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/17|. Sus primos Liliana, Silvia, Hugo y sus respectivas familias. Participan con profundo dolor de su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Cristo Rey de la ciudad de Loreto.

GRAMAJO DE LEDESMA, BLANCA V. (Toya) (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/17|. Raul Guerra y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

GRAMAJO DE LEDESMA, BLANCA V. (TOYA) (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/17|. Bienaventurados los de corazón limpio, pues ellos verán a Dios. Alégrense, estén contentos, porque van a recibir un gran premio en el Cielo. Amigos de su hija Piru, Pablo, Luis y Daniel Maldonado, Palmira Gómez y Ana Soria. Participan con profundo dolor su fallecimiento

INGRATTA DE ARIAS, MARÍA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 6/3/17|. Zunilde y Martín Jiménez Soria participan con profundo dolor el fallecimiento de María Inés, querida amiga a la que recordaremos siempre, abrazan con cariño a sus seres queridos, hijos, hermanos y demás familiares. Que descanses en paz Negrita y la luz eterna brille para siempre.

MORALES, BERNARDINA DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 6/3/17|. Sus hijos, hermanos, sobrinos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el Cementerio de Sauce Solo Dto Loreto. Servicio realizado por COCHERIA NORTE la plata 162 Tel 4219787.

ROSALES, JUAN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/17|. Magalí y Mario Sily, participan con pesar su fallecimiento y acompañan con el afecto de siempre a sus hijos, nietos y hermanos en irreparable pérdida. Ruegan por la paz de su alma y el consuelo de sus seres queridos. Que descanses en el amor del Señor.