Una práctica con el juvenil Exequiel Barco

Fotos FUTURO. Exequiel Barco integró el seleccionado argentino Sub20 en el Sudamericano de Ecuador.

08/03/2017 -

El plantel de Independiente se entrenó en Villa Domínico de cara a la reanudación del Campeonato 2016 de Primera División, con el regreso del juvenil Exequiel Barco tras su participación el torneo Sudamericano Sub 20 de Ecuador.

Independiente tiene como próximo rival a Talleres en Córdoba, pero ese partido aún no tiene fecha, ya que el Estadio Mario Alberto Kempes no tiene su campo de juego en condiciones y no lo estará hasta fin de mes. La idea de la comisión directiva del "Rojo" es jugar ese encuentro entre semana luego de la fecha Fifa de finales de marzo.

La idea de jugar en otro estadio esta descartada porque la otra cancha disponible en Córdoba es la de Instituto, que juega el viernes como local y con el pronóstico de lluvia de por medio no llegaría en buenas condiciones para el sábado.

La otra alternativa, mudar a la "T" de su provincia implicaría jugar el partido entre semana por lo que la idea sería jugar más adelante y fuera de la fecha Fifa, para poder contar con el arquero uruguayo, Martín Campaña, quien forma parte del seleccionado uruguayo de fútbol.

En cuanto al entrenamiento de ayer, el entrenador Ariel Holan dispuso trabajos físicos en el gimnasio que continuaron con ejercicios de ataque y defensa, y finalmente de definición en el campo de juego.

El juvenil Ezequiel Barco retomó las tareas junto con el grupo y Gastón Togni se ausentó, ya que fue convocado para entrenar junto al seleccionado argentino Sub 20.