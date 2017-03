Emilio Monzó: "El Gobierno no le dará la espalda al reclamo de los trabajadores"

Fotos POSICIÓN. Para Emilio Monzó, la dirigencia de la CGT "son personas prudentes que no quieren que ocurran incidentes como los sucedidos".

El presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, afirmó que "no se puede obviar el carácter multitudinario" que tuvo la marcha convocada por la CGT, y aseguró que el Gobierno nacional "no le dará la espalda" al reclamo de los trabajadores.

"Hubo motivaciones políticas, pero también un sentimiento espontáneo en el reclamo y a eso no le podemos dar la espalda. Tenemos que tomar lectura", observó Monzó.

El titular de la Cámara baja apuntó que los incidentes que ocurrieron en el final del acto organizado por la central obrera son "parte de un país al que no hay que volver".

"La imagen del final de esos delincuentes tomando el palco son parte de un país al cual no queremos volver. Me parece que todos debemos reflexionar sobre lo que pasó. La dirigencia de la CGT son personas prudentes que no quieren eso", enfatizó el diputado de Cambiemos por Buenos Aires.