San Lorenzo visita a Flamengo en Brasil

Fotos DATO. San Lorenzo se medirá con un adversario que puede pelear la clasificación con ningún problema.

08/03/2017 -

San Lorenzo de Almagro iniciará hoy su participación en la Copa Libertadores 2017 cuando visite en Río de Janeiro a Flamengo, por el Grupo 4 se completa con la participación de Atlético Paranaense, también de Brasil, y Universidad Católica de Chile.

El encuentro se jugará desde las 21.45 en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, en donde no hay actividad desde diciembre pasado y fue habilitado ayer por los bomberos y el ente que regula la seguridad en los estadios cariocas, con televisación de Fox Sports.

Flamengo salió campeón de América en 1981, guiado por el inolvidable Zico, mientras que San Lorenzo -primer equipo argentino que participó en el certamen continental- obtuvo el preciado trofeo en 2014, dirigido por Edgardo Bauza, actual entrenador de la Selección argentina.

El primer escollo que afronta San Lorenzo en este certamen es nada menos que Flamengo, que está considerado como el equipo que posee más hinchas en el mundo, con una rica historia a nivel local, pero que en el ámbito internacional apenas obtuvo cuatro títulos.

Esta será la 13ra. participación del ‘Fla’ en la Libertadores, con 101 cotejos jugados con un porcentaje de eficacia bastante alto con un 60 por ciento.

El equipo dirigido por Ze Ricardo cuenta con tres argentinos en su plantel: Federico Mancuello (ex Independiente), Darío Conca (ex Tigre, River y Rosario Central) y Alejandro Donatti (ex Tigre y Rosario Central).

Las figuras del equipo carioca son Diego (ex Santos, Atlético Madrid y Juventus entre otros equipos) y el peruano Paolo Guerrero (ex Bayern Munich, Hamburgo y Corinthians), además de contar con el peruano Miguel Trauco y los colombianos Gustavo Cuellar y Orlando Berrío.