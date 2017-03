El "Pipi" Romagnoli le dio con todo a Aguirre

Fotos FIGURA. Romagnoli criticó la actitud del entrenador.

El ídolo de San Lorenzo Leandro Romagnoli criticó la decisión del entrenador Diego Aguirre de avisarle por whatsapp que no viajaba a Brasil, donde San Lorenzo enfrentará hoy al Flamengo por la Copa Libertadores, al afirmar que por su historia en el club "merecía" enterarse "cara a cara".

"Por la historia merecía enterarme cara a cara que no viajaba, pero nos manejamos por whatsapp. Por ahí la forma de decirle a un histórico que no va a jugar es explicarle las razones. Estas cosas a uno lo ponen triste", sostuvo Romagnoli en declaraciones realizadas a Radio Cooperativa.

Inmediatamente el jugador agregó: "Sabía que no iba a ser titular, pero hubiera querido estar al menos en el banco. Si yo fuera el director técnico me llevaba a Brasil, me sorprendió. Mi intención ahora es que el equipo gane".