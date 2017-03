Flaja prevé una mejora este año, pero a mediano plazo preocupa la situación del déficit fiscal

Fotos ESCENARIO. El analista prevé una inflación declinante hacia el segundo semestre, pero preocupa el rojo de las cuentas públicas.

08/03/2017 -

A su turno, el Lic. José Luis Flaja, destacó que estadísticamente, la economía va a mostrar un avance producto del bajo nivel de comparación del año pasado. Pero, dijo que la clave radica en "cómo se empalma una mejora estadística con algo que la gente pueda percibir que se siente mejor".

En este sentido, analizó que "una cosa es la lucha contra la inflación, cuando se negocia salarios que estén por arriba de la tasa de inflación esperada o una cláusula gatillo que permita que mejore respecto del nivel de precios. La gente va a percibir que su salario real así como el año pasado perdió poder adquisitivo, este año lo va a ganar y eso se va a reflejar en consumo. Tengo cierta expectativa favorable que eso ocurra".

No obstante, sostuvo que "va a haber un movimiento de precios en los primeros meses del año producto de la recomposición de tarifas que están rezagadas". Pero, "sobre la segunda parte del año si la política monetaria del Banco Central sigue siendo muy contractiva, la inflación va a decrecer y si no anda en los valores que espera el Gobierno, del 18%, quizá termine en un 20 ó 21% que es la mitad de lo del año pasado, es una línea convergente a la baja muy interesante".

Por otro lado, indicó que "me preocupa el mediano y largo plazo porque hay cuestiones estructurales de la inflación, la cuestión fiscal, no se resuelve y no hay miras de solución".