Destacaron el trabajo de los catequistas en la vida cristiana

08/03/2017 -

"Debemos ser simples, sencillos al transmitir a Jesús. No hace falta ser un especialista o un teólogo, en la época de Jesús no había libros, no había una organización determinada, pero sobraba el Espíritu", sostuvo el padre Alejandro Puiggari, miembro de la Junta Nacional de Catequesis y presidente del Isca, en el mensaje dado a los 800 catequistas de la Diócesis de Santiago del Estero en el encuentro del fin de semana pasado en el Colegio de las Hermanas Franciscanas. El encuentro tuvo como lema "Catequista, eres Iglesia", y en la oportunidad se trató la problemática de la catequesis en las diferentes comunidades parroquiales y educativas católicas, y los desafíos planteados por la realidad santiagueña y los nuevos tiempos, especialmente en el ámbito de las familias. El encuentro contó con la presencia del obispo diocesano, monseñor Vicente Bokalic, y numerosos sacerdotes y religiosos. Un don Mons eño r Vi c ent e Bokalic en su homilía se refirió a los catequistas como "un don, a pesar de tantos quebrantos y nuestras faltas, toda vida humana es un don. Necesitamos pensarnos como un don". "A veces nos adueñamos de lugares, no lo decimos con palabras pero sí con actitudes, nos encerramos en nuestros propios intereses. Debemos servir, salir a las periferias, cuidarnos del aislamiento, ser líderes coordinadores pero sin perder la humildad", dijo el prelado. Con este encuentro, la Diócesis de Santiago del Estero comenzó un camino de reflexión acerca de la Catequesis en la Vida de la Iglesia diocesana, que será retomado por la Asamblea de Pastoral a realizarse en el próximo mes de mayo.