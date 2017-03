"Que se haga justicia por las mujeres, que la víctimas se animen a pedir ayuda"

08/03/2017 -

"Juana" es otra víctima de la violencia de género. Tras 26 años de matrimonio y de una vida llena de agresiones, se quedó sin casa, sin el apoyo de sus hijos, pero ganó vida.

"Soporté muchos insultos y golpes durante los años que estuve con él, pero el día que decidí denunciarlo por las agresiones, no me tomaron la denuncia, solo una exposición, de allí me mandaron a hacer otros papeles y nunca más tuve respuestas. Él, enterado de eso, fue a denunciarme porque decía que yo lo había pegado, que yo era la violenta y a él sí le hicieron caso... los policías y los jueces. Pero cuando yo expuse todo, nadie respondió por mí. Me sacaron de mi casa. Él tenía todo a su favor porque él es electricista y tiene amigos y clientes policías", explica "Juana" sobre su tormentosa experiencia.

Y agregó: "Él siempre fue agresivo conmigo, casi desde el inicio de la relación. Pero recién me animé a denunciarlo el año pasado. Hoy estoy viviendo con mi hermana, sin nada, ni ropa pude traer. Además puso en contra a mis hijos durante todo este tiempo. Ahora recién estoy empezando a tener contacto con ellos. Yo sé que se debería hacer justicia, pero hasta el momento yo no veo nada de eso, porque si hubiera justicia alguna solución deberían haberme dado después de tantos años de recibir maltrato".

Finalmente brindó un mensaje a las mujeres en su día: "Que se haga justicia por las mujeres, que ellas se animen a pedir ayuda, que se puede seguir adelante después de las malas experiencias".